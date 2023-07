Janet Yellen critique les actions "punitives" de la Chine contre les Etats-Unis

Plusieurs entreprises américaines ont été visées par Pékin...

(Boursier.com) — La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a critiqué vendredi la Chine pour ses récentes actions "punitives" contre des entreprises américaines et ses restrictions à l'exportation de minéraux stratégiques. Arrivée jeudi à Pékin, elle a déclaré que ces mesures soulignaient la nécessité d'avoir des chaînes d'approvisionnement "résistantes" et diversifiées. Elle a aussi dit que Washington et ses alliés répondraient aux "pratiques économiques déloyales" de la Chine.

Janet Yellen a tenu ces propos devant la Chambre de commerce américaine en Chine, après avoir eu, selon un représentant du département américain du Trésor, une conversation "substantielle" avec l'influent conseiller économique de Pékin, Liu He, et le gouverneur de la banque centrale chinoise, Yi Gang. Les Etats-Unis veulent une concurrence "saine" avec la Chine, fondée sur des règles équitables profitables aux deux parties et non sur la domination ("Winner takes all"), a-t-elle fait savoir par ailleurs au Premier ministre chinois Li Qiang.

Today I met with U.S. businesses operating in China to discuss the bilateral economic relationship between our two countries. We seek a healthy economic competition that benefits American workers and firms. pic.twitter.com/p4iwMGPUBu >— Secretary Janet Yellen (@SecYellen), via Twitter

Communication plus régulière

La secrétaire américaine a dit espérer que sa visite favoriserait une communication plus régulière avec Pékin, ajoutant que toute action ciblée de Washington pour protéger sa sécurité nationale ne devait pas compromettre "inutilement" leur relation.

Li Qiang a pour sa part déclaré que l'arc-en-ciel apparu alors que l'avion de Janet Yellen atterrissait jeudi à Pékin était porteur d'espoir. "Je pense que les relations entre la Chine et les Etats-Unis ne se résument pas au vent et à la pluie. Nous verrons certainement plus d'arcs-en-ciel", a-t-il dit.

Apaiser les tensions

La visite de quatre jours de Janet Yellen s'inscrit dans une série de déplacements diplomatiques de haut rang destinée à apaiser les tensions entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales, même si les attentes sont faibles, alors que des représentants des deux camps admettent que protéger les intérêts de sécurité nationale prend le pas sur le renforcement des liens économiques.

Janet Yellen a exprimé sa préoccupation sur les nouvelles mesures chinoises de contrôle des exportations de gallium et de germanium, des minéraux essentiels utilisés notamment dans l'industrie des semi-conducteurs.

L'ancienne présidente de la Réserve fédérale s'est aussi attaquée à l'économie planifiée de la Chine, invitant Pékin à revenir à des pratiques orientées davantage vers le marché.