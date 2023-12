J.P. Morgan Private Bank a publié ses perspectives d'investissement mondiales pour 2024

"Les marchés sont entrés dans un régime de taux d'intérêt entièrement nouveau"

(Boursier.com) — J .P. Morgan Private Bank a publié ce lundi ses perspectives d'investissement mondiales pour 2024, intitulées Après la révision des taux : l'investissement reconfiguré , qui définit cinq facteurs clés que les investisseurs doivent prendre en compte pour naviguer dans la dynamique du nouvel environnement de taux d'intérêt...

Les marchés sont entrés dans un régime de taux d'intérêt entièrement nouveau", souligne Grace Peters, responsable mondiale de la stratégie d'investissement chez J.P. Morgan Private Bank. Il y a trois ans, près de 30% de l'ensemble de la dette publique mondiale s'échangeait avec un rendement négatif. Il semblait alors que l'ère des taux d'intérêt très bas ne se terminerait jamais, or c'est pourtant ce qui s'est passé.

À l'aube d'une nouvelle année, il est temps pour les investisseurs de réfléchir à leurs objectifs d'investissement et à la manière dont ils doivent s'adapter à cet environnement de marché pour en tirer parti", estime Clay Erwin, responsable mondial Investment Sales & Trading chez J.P. Morgan Private Bank. La hausse des rendements obligataires mondiaux n'est pas seulement historique, elle peut constituer pour les investisseurs un point d'entrée unique dans une génération, qui ne sera peut-être plus disponible dans un an.

Pour exploiter la nouvelle dynamique d'un monde à 5%, les perspectives d'investissement 2024 de J.P. Morgan Private Bank explorent 5 thèmes importants...

L'inflation va probablement se résorber, mais il faut tout de même se protéger contre elle...

Par rapport à la même époque l'année dernière, les perspectives inflationnistes sont beaucoup moins sombres. Cependant, nous pensons que le mandat de 2% deviendra le plancher de l'inflation, et non le plafond... Par conséquent, les investisseurs doivent se préparer à une inflation globalement plus élevée, même si elle sera moindre que celle que nous avons connue récemment , a déclaré Clay Erwin.

Pour faire face à la perspective d'une inflation plus importante en 2024 et au-delà, les investisseurs pourraient d'abord se tourner vers les actions, les entreprises ayant la possibilité de maintenir leur pouvoir de fixation des prix et leurs marges.

En outre, alors que les investisseurs ont utilisé les obligations pour protéger leurs portefeuilles contre le ralentissement de la croissance au cours du cycle précédent, les perspectives 2024 indiquent que les investisseurs devraient également envisager une allocation en actifs réels pour se prémunir contre l'inflation au cours du cycle à venir...

Le casse-tête des liquidités : les avantages et les risques d'une détention excessive

La faible volatilité et les rendements de 5% sur les liquidités ont séduit les clients de J.P. Morgan Private Bank, qui détiennent beaucoup plus de liquidités qu'il y a deux ans, puisqu'ils ont investi au moins 120 milliards de dollars de plus dans des fonds monétaires à court terme et des bons du Trésor. Cette tendance est mondiale, mais particulièrement forte aux États-Unis, où les clients ont plus de deux fois plus d'allocations en bons du Trésor à court terme et en supports monétaires que leurs homologues en dehors des États-Unis.

Il semble intéressant de détenir des liquidités lorsque les taux sont élevés et que les autres marchés sont aussi volatils ", a déclaré Jacob Manoukian, responsable US de la stratégie d'investissement chez J.P. Morgan Private Bank. Les liquidités sont en effet plus efficaces que les actions et les obligations lorsque les taux d'intérêt augmentent rapidement et que les investisseurs s'interrogent sur la durabilité de la croissance des bénéfices des entreprises. Mais nous estimons que les liquidités ont atteint leur maximum.

Les obligations sont compétitives par rapport aux actions, ajustez la combinaison en fonction de vos ambitions !

Bien que les détenteurs d'obligations aient connu une période difficile cette année, le nouveau régime de taux constitue une réinitialisation de la tarification du marché obligataire, et les obligations de base pourraient maintenant être prêtes à offrir de solides rendements futurs. Par rapport aux actions, les obligations n'ont jamais semblé aussi attrayantes depuis avant la crise financière mondiale. Malgré cela, 4 clients de J.P. Morgan Private Bank sur 5 n'ont pas augmenté de manière significative leur exposition à l'obligataire au cours des deux dernières années...

Nous considérons les obligations comme un gage de stabilité et de rendement. Compte tenu de la récente hausse des taux, nous pensons que les obligations sont désormais bien positionnées pour fournir ces deux éléments", a ajouté Jacob Manoukian.

Grâce à la dynamique de l'IA, les actions semblent se diriger vers de nouveaux sommets

Les actions offrent un potentiel de gains significatifs en 2024. Même si la croissance économique ralentit dans un contexte de hausse des taux, la croissance des bénéfices des grandes capitalisations devrait s'accélérer et pourrait propulser les marchés boursiers à la hausse au cours de l'année prochaine...

Nous pensons que le secteur des grandes entreprises américaines a déjà connu une récession des bénéfices, huit des onze principaux secteurs du S&P 500 ayant enregistré une croissance négative des bénéfices pendant au moins deux trimestres consécutifs au cours des deux dernières années. Ces entreprises sont devenues plus légères et plus résistantes face aux défis potentiels que 2024 pourrait présenter , a fait remarquer Christopher Baggini, responsable mondial des stratégies actions chez J.P. Morgan Private Bank.

Les investisseurs ne semblent pas avoir manqué l'opportunité de valorisation... Alors que le S&P 500 se négocie à une valorisation supérieure à la moyenne, il existe une décote substantielle pour les moyennes et petites capitalisations américaines, ainsi que pour les actions européennes et celles des marchés émergents. En outre, les promesses de l'intelligence artificielle et le potentiel de hausse des actions des fabricants de médicaments qui détiennent une part croissante du marché de la perte de poids constituent également une opportunité attrayante pour les investisseurs en vue de l'année prochaine.

En ce qui concerne les opportunités régionales, Alex Wolf, responsable de la stratégie d'investissement pour l'Asie chez J.P. Morgan Private Bank, considère les actions indiennes comme prometteuses pour 2024...

En Inde, les bénéfices des entreprises ont suivi le rythme de croissance du PIB, ce qui est rare dans les économies émergentes. Les bénéfices des entreprises indiennes, et donc le rendement des actions, ont eu tendance à croître au même rythme que le PIB nominal , note Alex Wolf. Les données des vingt dernières années montrent que l'Inde présente l'une des corrélations les plus fortes entre la croissance économique et les rendements boursiers.

Des poches de tension sur le crédit se profilent, mais elles seront probablement limitées

L'année prochaine, certains secteurs du marché du crédit pourraient connaître des tensions. Par exemple, les prêts immobiliers commerciaux, les prêts à effet de levier, certains secteurs du marché du crédit à la consommation - comme l'automobile et les cartes de crédit - et le crédit High Yield pourraient être vulnérables.