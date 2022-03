IWG ouvre un espace de travail flexible au coeur de l'Accor Arena !

La montée du travail hybride durant la pandémie a été une véritable révolution dans le monde du bureau.

(Boursier.com) — IWG , le leader mondial des espaces de travail flexible, inaugure un lieu de travail partagé Spaces au coeur de l'Accor Arena de Paris, lieu emblématique du sport et du spectacle en France et comptant parmi les cinq premières arenas mondiales. Cette collaboration insolite entre l'Accor Arena et IWG marque une nouvelle étape vers le développement des lieux multi-usages, enclenchée par la pérennisation du travail hybride dans l'Hexagone. Avec cette nouvelle ouverture, les professionnels profitent désormais d'une expérience à 360 degrés, où la frontière entre travail et loisir s'atténue...

Un espace de travail flexible à l'Accor Arena

Déployé sur 3 niveaux, ce centre permanent de 2.275 m(2) offre aux professionnels un lieu de travail moderne et clé en main, qu'ils soient résidents ou visiteurs ponctuels. Composés de plusieurs salons, capables d'accueillir entre 20 et 60 personnes en open space et de 40 loges convertibles en bureaux privatifs pour 4 personnes, les espaces modulables de l'enseigne Spaces peuvent accueillir près de 200 personnes. Les loges sont conçues pour favoriser les échanges informels et offrent un aménagement confortable, doté d'un sofa, d'une télévision et d'une table haute...

Situé dans le 12e arrondissement de Paris, à moins de 5 minutes à pied des lignes de métro 6 et 14 et à 8 minutes de Gare de Lyon, le centre se revendique non pas comme un simple espace de travail, mais comme un véritable lieu de vie de la scène parisienne, permettant à tous les actifs de mieux concilier vie professionnelle et personnelle.

Cette collaboration avec l'Accor Arena nous permet de concrétiser un projet de longue date, celui d'amener le travail non seulement au plus proche du domicile des travailleurs mais également au plus proche de leurs activités extra-professionnelles explique Christophe Burckart, Directeur Général d'IWG France.

Le travail hybride amorce une nouvelle ère pour le monde du travail

La montée du travail hybride durant la pandémie a été une véritable révolution dans le monde du travail. Aspirant à un meilleur épanouissement personnel, les professionnels naviguent désormais de manière flexible entre différents lieux de travail, selon leurs besoins quotidiens...

Cette tendance qui se pérennise a provoqué un réel bouleversement au niveau des usages de bureaux : pour améliorer les conditions de travail et permettre aux travailleurs de profiter davantage de leur temps personnel, les lieux de travail traditionnels intègrent ou se transforment dorénavant en hub sociaux, disposant d'espaces de vie, comme des bars ou restaurants, d'espaces culturels, comme des lieux d'exposition, ou encore d'espaces de bien-être.

Des perspectives de croissance forte pour 2022

Après déjà deux annonces d'ouverture de centre dans la capitale au cours du premier trimestre 2022, sous les marques HQ et Signature, IWG inaugure avec cet espace un troisième centre pour les travailleurs d'Île-de-France et de passage dans la région.

Cette forte croissance fait suite à un bilan positif enregistré par l'opérateur en 2021, qui a profité de la pérennisation du travail hybride en France pour accélérer son développement. En effet, IWG atteint un taux d'occupation de ses espaces de 82% à la fin décembre dernier. Un chiffre allant jusqu'à 90% pour les centres Stop&Work, gagnant ainsi 15 points par rapport à la période pré-covid...

