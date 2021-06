Investissements : La France reste le pays le plus attractif d'Europe selon le baromètre 2021 d'Ernst&Young

La France conserve sa 1ère place européenne en 2020, avec l'accueil de 985 projets d'investissements sur son territoire. Pour la deuxième année consécutive, elle devance le Royaume-Uni et l'Allemagne...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le "Baromètre 2021 de l'attractivité de la France", publié ce jour par le cabinet Ernst&Young (EY), confirme le maintien de la France au 1er rang européen pour l'accueil des investissements internationaux en 2020.

Mesures d'accompagnement

Le maintien de la France à la 1ère place cette année témoigne de l'efficacité des mesures d'accompagnement massif déployées par la France pour faire face aux conséquences économiques de la crise Covid...

"Un plan d'urgence exceptionnel a été mis en oeuvre pour soutenir les entreprises et préserver les fondamentaux de notre économie, l'emploi et donc nos compétences, et nos savoir-faire, avec un résultat clair : les investisseurs étrangers renouvellent leur confiance à la France à travers des réinvestissements réguliers sur leurs sites français (60% des projets relevés sont des extensions)" souligne Bercy. qui poursuit : "La mise en oeuvre rapide de France Relance dès l'été 2020 et la poursuite de la politique d'attractivité menée par le gouvernement sont les piliers du renforcement de la position de la France en Europe"...

France Relance à la manoeuvre

Ce baromètre confirme la très bonne perception qu'ont les dirigeants internationaux de l'environnement des affaires français et de la politique économique menée par le Gouvernement : 44 % des investisseurs étrangers jugent France Relance plus performant que les plans de relance adoptés par les autres pays européens, et 56% des investisseurs interrogés prévoient de relocaliser des activités en France...

Les résultats détaillés montrent que la France se distingue dans un grand nombre de catégories. Elle se hisse à la première place pour : Les implantations industrielles, loin devant ses concurrents, avec 341 projets manufacturiers et industriels contre 153 en Turquie et 112 au Royaume-Uni. L'installation de centres de 'R&D', avec 115 nouveaux investissements en 2020. Les emplois créés, avec 30.558 nouveaux emplois en 2020, en progression de 21,6% depuis 2017.

En outre, 58% des dirigeants estiment que la France peut devenir un leader mondial en matière écologique d'ici 5 ans...

Effet post-Brexit

Enfin, portés par l'effet post-Brexit et l'attractivité financière de la place de Paris, les projets dans le secteur de la finance sont en hausse en 2020 (+23%). La vigueur de ces projets positionne désormais Paris au premier rang des places financières européennes.

"Ce bon résultat témoigne de la solidité des fondamentaux de l'économie française, renforcés par les réformes volontaristes menées depuis 4 ans par le gouvernement" s'est félicité Bercy.

"Un vaste programme de réformes pérennes a été mis en oeuvre depuis 2017 pour accroître l'attractivité de la France auprès des entreprises. Le gouvernement a notamment pris des mesures fortes en matière de compétitivité : réduction de l'impôt sur les sociétés, réforme du marché du travail, pérennisation du crédit impôt recherche, ou encore réforme de la fiscalité des personnes grâce à la création du prélèvement forfaitaire unique ou de l'impôt sur la fortune immobilière. En complément, le gouvernement a agi pour simplifier les démarches des entreprises et des investisseurs, en particulier à travers la loi pour la croissance et la transformation des entreprises (Pacte) en 2019. Ce sont ces réformes structurelles et pérennes qui ont permis à la France de devenir le pays le plus attractif d'Europe en 2019".

Bruno Le Maire, Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, conclut : "Cet excellent résultat témoigne de la vivacité et de la solidité de notre économie. Depuis 2017, nous avons libéré l'économie française avec la loi Pacte et pris des mesures fiscales fortes pour remettre la France sur les rails de la compétition internationale. Les baisses de l'impôt sur les sociétés et sur le capital, et depuis cette année, la baisse des impôts de production créent une nouvelle fiscalité stable et attractive pour les entreprises. Le déploiement de France Relance poursuit notre action pour favoriser et accélérer l'investissement en France. Avec le président de la République, nous avons fait de la France, le pays le plus attractif en Europe. Nous tenons à garder ce rang à l'avenir."