Investissements français à l'étranger : 2020, année record !

Les investissements immobiliers transfrontaliers français ont atteint 14 milliards d'euros en 2020

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Selon les dernières études du Conseil international en immobilier Savills, les investissements immobiliers transfrontaliers français ont atteint 14 milliards d'euros en 2020, en hausse de 13% par rapport à l'année précédente. Dans le même temps l'investissement domestique a baissé de 15%...

Les investisseurs hexagonaux ont alloué environ 2,4 milliards d'euros au marché immobilier de la zone Asie-Pacifique l'année dernière, soit 17% de l'ensemble des investissements transfrontaliers français ; un niveau record tant en termes de volume qu'en termes de part de marché. Les différents rythmes de reprise économique, suite à la pandémie, ont mis en évidence certaines opportunités régionales, et l'on prévoit que l'Asie-Pacifique soit en tête du cycle, offrant ainsi des perspectives de croissance plus rapides que d'autres régions.

Destinations privilégiées

En Europe, l'Allemagne est restée la destination privilégiée des capitaux français, avec 2,9 milliards d'euros investis l'année dernière, suivie par l'Italie à 2,2 milliards d'euros. Le Royaume-Uni complète le podium avec 2 milliards d'euros, en hausse de 71% par rapport à 2019 et 95 % au-dessus de la moyenne quinquénnale.

L'investisseur français le plus actif à l'échelle mondiale est AXA, tandis que dans la région EMEA, les principaux investisseurs incluent Covivio, BNP Paribas, Primonial, la Caisse des Dépôts et Amundi.

Toujours selon Savills, les investissements transfrontaliers français dans le secteur résidentiel ont atteint 3,9 milliards d'euros au total l'an dernier, un niveau record représentant une augmentation de 206% par rapport au montant enregistré en 2019...

Immobilier industriel

L'appétit français pour l'immobilier industriel a également fortement progressé : le volume français dédié aux actifs logistiques dans le monde a augmenté de 141% en glissement annuel pour s'établir à 1,8 milliard d'euros l'an dernier, ciblant principalement les États-Unis, le Japon, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

Tristam Larder, Joint Head of Regional Investment Advisory EMEA Savills déclare : Les investisseurs français ont récemment augmenté leurs investissements dans le secteur des bureaux à l'étranger et investissent aussi dans les secteurs dits alternatifs depuis de nombreuses années, tant en France que de part et d'autre des frontières. De nombreux investisseurs institutionnels étant surexposés en France et les taux de rendement principaux des bureaux de Paris QCA (Quartiers Centres Affaires) s'établissant à 2,75%, un taux historiquement bas, nous pensons que les niveaux élevés de capitaux sortants devraient se poursuivre cette année.