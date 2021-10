Investissements d'avenir : Lancement du Fonds French Tech Accélération II

A l'instar de son prédécesseur, le Fonds French Tech Accélération II, composé de deux poches, investira directement dans les structures d'accélération...

(Boursier.com) — Six ans après la création du Fonds French Tech Accélération (FTA) et fort de son succès, le gouvernement et Bpifrance annoncent aujourd'hui le lancement du fonds successeur : French Tech Accélération II, doté de 100 millions d'euros. Issu du Programme d'investissements d'avenir (PIA) et géré pour le compte de l'Etat par Bpifrance, ce fonds adresse des structures d'accélération de sociétés innovantes françaises et, plus particulièrement, des start-up studios favorisant la création de start-ups Deeptech.

A l'instar de son prédécesseur, le Fonds French Tech Accélération II, composé de deux poches, investira directement dans les structures d'accélération, de types accélérateurs, start-up studios et dans des fonds d'investissement proposant une offre importante d'accélération de start-up.

Le FTA II investira des montants compris de 1 à 10 millions d'euros en direct et pouvant aller jusqu'à 20 millions d'euros dans les fonds, en recherchant systématiquement un co-investissement pari passu avec des acteurs privés, dans une logique d'investisseur avisé.

Plus de 1.300 start-up ont été accompagnées dans leurs phases de développement

Depuis son lancement en 2015, le Fonds French Tech Accélération a pris des participations au capital de 5 start-up studios, 7 accélérateurs, et 10 fonds d'accompagnement. Ce sont ainsi plus de 1.300 start-up qui ont été accompagnées dans leurs phases de développement grâce à l'action du FTA.

Le marché plus récent des start-up studios, actuellement en plein essor en France, nécessite d'être accompagné dans sa croissance. Le fonds French Tech Accélération II a ainsi pour objectif de financer principalement des start-up studios, notamment dans la Deeptech où les besoins capitalistiques sont importants, mais également dans d'autres verticales comme l'industrie 4.0 ou bien la santé numérique...

Jeunes pousses

Ces start-up studios ont pour objectif de créer des jeunes pousses développant des innovations de rupture, à forte barrière technologique, principalement issus des travaux de recherche des laboratoires publics.

Pour Pierre Gillet, responsable du fonds French Tech Accélération de Bpifrance : Le lancement du Fonds French Tech Accélération II va permettra d'amplifier le soutien apporté aux structures d'accélération de start-up françaises. Nous souhaitons également accompagner la dynamique des start-up studios dans la verticale Deeptech afin de favoriser l'accélération et l'émergence de start-up développant des technologies disruptives".

Pascal Werner, Directeur du programme Financements, Investissements et Amorçage au Secrétariat général pour l'investissement, commente : Le PIA dans le cadre de la Convention SIA a vocation à soutenir le développement de startup studios et d'accélérateurs, principalement Deeptech. La création du fonds French Tech Accélération II permettra ainsi de renforcer cet écosystème".

Liste des participations du Fonds French Tech Accélération

7 accélérateurs : 1Kubator, Axeleo, Héméra, Hook Invest, Schoolab, The Refiners WeSprint.

5 start-up studios : Alacrité, Imagination Machine, MD Start II, Quattrocento, Technofounders.

10 fonds d'accompagnement : Axeleo Capital I, Breega Capital Venture I, Breega Capital Venture III, Entrepreneur First, Hardware Club I, MD Start III, Newalpha Fintech, Spring One, Waterstart Capital, West Web Valley I.