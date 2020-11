Investissement locatif en 2020 : top 10 des villes françaises !

En analysant près de 60.000 projets d'investissement simulés sur le site de Pretto, cette dernière étude dévoile le top 10 des villes préférées des investisseurs, et une analyse complète de la stratégie de placement...

(Boursier.com) — Pretto , fintech du crédit immobilier, s'est associée à Bevouac, spécialiste de l'investissement locatif, afin de faire un point sur l'investissement en 2020. En effet, l'année 2020 a été plus difficile pour le financement de l'investissement locatif : depuis les recommandations du HCSF, Pretto a constaté une forte chute de la finançabilité (nombre de projets, parmi toutes les simulations réalisées chez Pretto, qui sont jugés comme finançables) pour ce type de projet.

L'investissement locatif en 2020, pour quel profil ?

En 2020, le profil de l'investisseur locatif est un couple de 38 ans avec un enfant. Ils ont des revenus confortables, en moyenne 7.880 euros par mois et par foyer. Avec un apport qui s'élève à 41.440 euros, pour un montant de crédit immobilier moyen de 228.200 euros, leur budget d'achat total est d'environ 270.000 euros. 84% d'entre eux choisissent d'investir dans l'ancien...

Paris

L'incontournable Malgré des prix au m(2) incomparables (11.000 euros en moyenne) aux autres métropoles de France, lui conférant un rendement moyen autour de 3%, Paris reste Paris. La capitale est le poumon économique français : trouver un locataire se fait en quelques heures, et sa forte liquidité des biens lors de la revente rassure les investisseurs. Stratégie : Placement.

Marseille

Excellente pour les connaisseurs L'ensoleillement de Marseille, son attractivité touristique, et sa position géographique attirent les investisseurs, mais pas seulement. Le prix au m(2) fluctuant entre 1.900 euros et 4.000 euros rend le marché encore très abordable. Le rendement proposé est donc meilleur (6,21%), combiné à une demande locative importante. Stratégie : Développement

Lyon

Une ville de dimension européenne Lyon présente une démographie croissante (+4 % par an) et est un des plus gros pôles étudiants en France. Grande ville à taille humaine, elle présente ainsi tous les critères favorables à l'investissement locatif (demande locative forte et chance de plus-value élevée). Investir à Lyon permet d'avoir un meilleur rendement (3,7%) qu'à Paris tout en bénéficiant d'un investissement sûr et patrimonial. Stratégie : Placement.

Toulouse

Parfaite pour jouer la sécurité... Ville connue pour son dynamisme économique et étudiant, la ville rose charme de nombreux investisseurs en quête de sécurité.

Les prix au m(2) sont encore abordables pour une grande métropole en quête d'aménagements offrant une bonne qualité de vie urbaine. Les investisseurs peuvent espérer un rendement de 5,33%. Stratégie : Équilibrée.

Lille

Le coup de coeur des investisseurs ! Grâce à de nombreux projets d'urbanisation qui ont attiré les investisseurs ces dernières années, Lille continue de les convaincre. Les biens s'y louent en quelques jours grâce à une demande locative soutenue (70% de la population est locataire). L'évolution des prix est fulgurante (+22% en 5 ans) et la croissance démographique forte. Les investisseurs peuvent espérer un rendement de 6,1%. Stratégie : Équilibrée.

Des opportunités intéressantes restent oubliées des investisseurs

Les investisseurs, souvent influencés par des critères subjectifs tels que leur connaissance de la ville, oublient parfois que d'autres villes, parfois plus petites, se révèlent en fait plus intéressantes, pour réaliser un investissement locatif en France. On pense notamment à Angers, Le Havre et Nancy qui pourraient séduire les investisseurs en quête de bonnes perspectives de rendement financier, et cela avec un risque limité de vacances locatives. Angers est idéalement située entre Paris et Nantes. Elle regroupe une population jeune et étudiante propice à la location. Ces 10 dernières années, elle a connu une croissance des prix de 32%. Les investisseurs peuvent espérer un rendement de 6% en moyenne...

Le Havre, elle, pourrait être un bon pari... En effet, la ville d'Edouard Phillipe pourrait parfaitement correspondre à un investisseur avec un budget limité (1.800 euros le m(2)) espérant de hauts rendements (7,6%). Cerise sur le gâteau : la confirmation de la construction de la ligne à grande vitesse et la possible inclusion de la ville au projet du Grand Paris pour en faire la porte maritime de Paris permettent d'espérer une prise de valeur de la ville.

Enfin, Nancy est une ville où la demande locative se situe bien au-dessus de la moyenne. 70% de sa population est locataire notamment car 25% de la population est étudiante. Les perspectives de rendement y sont un peu plus élevées (6,7 % en moyenne) que dans les grandes métropoles citées précédemment mais l'évolution des prix reste stable (8 % en 10 ans).