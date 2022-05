Investissement en immobilier résidentiel : près de 3,1 MdsE investis au 1er trimestre (JLL)

Cette performance est en grande partie liée à l'acquisition par CNP ASSURANCES d'un portefeuille de 7.600 logements à loyers abordables auprès de CDC HABITAT pour 2,4 milliards d'euros.

(Boursier.com) — Près de 3,1 milliards d'euros ont été investis en immobilier résidentiel en France au 1er trimestre 2022, un niveau près de 3 fois supérieur à la moyenne des 5 dernières années et constituant la 2ème meilleure performance de l'histoire derrière celle du 1er trimestre 2021, souligne JLL, un des leaders du conseil en immobilier d'entreprise.

Cette performance est en grande partie liée à l'acquisition par CNP ASSURANCES d'un portefeuille de 7.600 logements à loyers abordables auprès de CDC HABITAT pour 2,4 milliards d'euros (85% du fonds "Lamartine"). Les transactions portant sur des actifs unitaires ont, elles, été moins nombreuses, avec une trentaine d'opérations recensées au cours des 3 derniers mois contre 67 au 1er trimestre 2021.

Ce recul s'observe cependant essentiellement sur les transactions d'un montant inférieur à 10 millions d'euros, avec seulement 13 opérations contre 38 un an plus tôt...

Début d'année dynamique

Grâce à l'opération Lamartine, le résidentiel traditionnel totalise 2,7 milliards d'euros, soit 88% des investissements. Mais les actifs gérés ont également connu un début d'année dynamique, avec près de 360 millions d'euros investis, un montant presque triplé sur un an et supérieur de 81% à la moyenne 5 ans.

Après une année 2021 marquée par une performance exceptionnelle pour le "coliving" on note, ce trimestre, d'excellents démarrages pour les résidences séniors (environ 170 millions d'euros) et étudiantes (152 millions d'euros) grâce à plusieurs opérations d'envergure parmi lesquelles la cession par STEVA des murs de 2 nouvelles résidences services séniors à Meudon-la-Forêt et au Plessis-Trévise à LASALLE IM, ou encore l'acquisition par M&G Real Estate auprès de COGEDIM et SERPI d'une première résidence étudiante en VEFA à Clichy.

Le "coliving" termine quant à lui le trimestre sur un volume d'investissement de 36 millions d'euros, avec comme principale transaction l'acquisition en VEFA par AUDACIA d'un actif de près de 166 chambres près de la gare de Reims.

Etrangers moins présents

Les investisseurs étrangers, qui ont fait leur retour sur le marché français en 2021 (14% de l'activité), sont logiquement moins présents ce trimestre, avec seulement 4% de parts de marché...

Florence Sémelin, Directrice Investissement Résidentiel et Actifs Gérés au sein du département investissement de JLL, de conclure : "Le 1er trimestre a été extrêmement actif pour notre équipe avec, outre l'opération Lamartine, plusieurs dossiers sur des résidences gérées. Notre activité continue en effet de bénéficier des souhaits de diversification des investisseurs. Par ailleurs, les produits mis en vente sur le marché résidentiel rencontrent toujours un franc succès, si tant est qu'ils répondent à un certain nombre de critères - localisation, accessibilité, performance énergétique. En effet, les préoccupations actuelles liées à l'inflation et ses conséquences sur les conditions de financement et sur les coûts de construction se traduisent par une plus grande sélectivité de la part des investisseurs."