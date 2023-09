Investissement : des données ESG indispensables mais souvent incohérentes ?

98 98% des sondés estiment que les données ESG sont importantes dans leur prise de décision en matière d'investissement 'Fixed Income'

(Boursier.com) — Tabula Investment Management, fournisseur européen d'ETF, a mené une enquête auprès de 100 investisseurs institutionnels et gestionnaires de fortune européens dont les actifs sous gestion s'élèvent à plus de 150 milliards d'euros. 98 98% des sondés estiment que les données ESG sont importantes dans leur prise de décision en matière d'investissement 'Fixed Income', les deux tiers soulignant qu'elles sont très importantes.

La majorité des investisseurs et des gestionnaires de fortune interrogés utilisent plus d'un fournisseur de données ESG. Un peu plus de la moitié d'entre eux ont déclaré utiliser deux fournisseurs, 11% en utilisent trois et 2% en utilisent quatre...

Selon les sondés, les facteurs les poussant à choisir un fournisseurs de données ESG en particulier sont la qualité des méthodologies de notation en premier lieu, suivi de la facilité d'utilisation (rapports, plateformes), de la couverture géographique et enfin la couverture des émetteurs.

Quelles données ESG ?

En ce qui concerne les données ESG que les investisseurs et les gestionnaires de fortune se procurent auprès de fournisseurs tiers :

- 58% ont cité les Sustainable Finance Disclosure Requirements, l'impact négatif principal et d'autres informations sur les exigences réglementaires en matière de reporting.

- 55% demandent des notations ESG, tandis que 50% recherchent des données brutes divulguées par les émetteurs, telles que les données sur les émissions et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

- 46% examinent les critères d'implication des entreprises, tandis que 38 % analysent les données sur les risques climatiques et les scores de température.

- Plus d'un tiers (36%) recherchent des données sur l'alignement avec les objectifs de développement durable et le même nombre s'informe sur les notations d'impact.

Presque toutes les personnes interrogées déclarent que les différences entre les notations ESG des fournisseurs pour un même émetteur rendent l'utilisation de ces données difficile. Un quart d'entre eux déclarent que ces incohérences rendent l'utilisation des données très difficile, tandis que 69% affirment qu'elle est assez difficile. Seuls 6% affirment que les divergences de notations ESG n'est pas un défi dans leur prise de décision en matière d'investissement Fixed Income...