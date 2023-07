Investissement dans les PME-ETI : 77% des épargnants s'intéressent à ce segment de marché (Etude Amplegest)

Cette étude révèle que 50% des épargnants "fortunés" déclarent être investis à plus de 30% de leurs encours financiers en titres de PME-ETI...

(Boursier.com) — Une enquête réalisée par la société de gestion Amplegest avec le cabinet de conseil Insight AM et l'institut de sondage OpinionWay auprès d'épargnants patrimoniaux et fortunés démontre le vif intérêt des investisseurs pour l'investissement dans les PME et les ETI, notamment en raison de leur rendement à moyen et long terme. Les fonds small et mid caps restent particulièrement plébiscités, tout comme l'investissement en direct sur les titres cotés.

Les investisseurs privilégient le rendement

Le rendement reste le critère clé d'investissement pour les plus fortunés (69%) avec comme conviction première la nécessité de diversifier leur portefeuille (39%), puis de développer le tissu régional (27%) pour donner du sens à leur placement...

Un besoin d'information des épargnants pour favoriser la prise de décision

La faible connaissance de ce marché (47%), ainsi que le déficit de visibilité et de notoriété des entreprises sur ce segment (44%), constituent cependant les principaux freins à l'investissement pour les épargnants. D'ailleurs, plus d'un tiers d'entre eux (36%) investissent sans conseil et uniquement sur la base de leur propre expertise ou de celle de leurs proches...

Seuls 38% des épargnants font appel à l'expertise d'un conseiller en gestion de patrimoine ou d'un banquier privé. A ce titre, ils sont 41% à considérer que le rôle des conseillers sur l'investissement en titres PME-ETI s'avère limité...

La volatilité de ces valeurs cotées est également citée comme un frein à l'investissement pour 42% des épargnants.

Des intentions d'investissement variables selon l'âge des épargnants

Les moins de 50 ans, qui disposent d'un horizon de placement plus éloigné que celui des plus de 65 ans, sont plus enclins à investir sur cette classe d'actifs compte tenu de ses potentialités à long terme. Ils sont 49% à vouloir privilégier ce segment cette année à la différence des plus de 65 ans, plus réticents à investir sur les PME-ETI. Ce résultat peut s'expliquer par le parcours difficile de ce segment de marché au cours des dernières années...

"Nous nous réjouissons de constater que même si des freins subsistent, les particuliers plébiscitent à très juste titre les petites et moyennes valeurs pour faire fructifier leur épargne financière sur le long terme. Cette bienveillance contraste avec la relative prudence des professionnels du patrimoine, échaudés par la volatilité de cette classe d'actifs", conclut Arnaud de Langautier, Président d'Amplegest.

Cette étude réalisée fin 2022 vient étayer le livre blanc publié par Amplegest sur l'investissement dans les petites et moyennes entreprises.