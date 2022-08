'Inventer la ville de demain', Crédit Agricole Immobilier a dévoilé les 4 startups lauréates de son appel à candidatures

1er prix pour VESTALIS !

(Boursier.com) — En cohérence avec le projet sociétal du Groupe Crédit Agricole et son engagement d'agir pour le climat, Crédit Agricole Immobilier s'est associé au Village by CA Paris pour lancer un appel à candidatures sur la ville de demain afin d'accompagner les grands défis posés par la densification de l'urbanisation et l'urgence climatique...

Les enjeux identifiés portent sur deux grandes thématiques : les usages (évolution des modes de vie) et le bas-carbone. Sur près de 70 startups inscrites, sept ont été sélectionnées par un jury d'experts issus de différents métiers du groupe et ont eu l'occasion de présenter leur solution aux membres du jury final.

Sur ces sept finalistes, quatre ont été récompensés :

1er prix pour VESTALIS

Vestalis réinvente la manière dont les bailleurs utilisent le mobilier, pour permettre aux acteurs de l'immobilier d'améliorer l'attractivité et la rentabilité de leurs biens en toute simplicité grâce à la location de mobilier et d'électroménager clé en main...

2e prix pour MODUS AEDIFICANDI

MODUS AEDIFICANDI est un procédé de montage global, adossé à une application, pour produire un immobilier collectif urbain mixte et évolutif, basé sur la demande.

3e prix pour THERMIUP

ThermiUp permet d'économiser 30 % d'énergie sur le chauffage de l'eau sanitaire en utilisant la chaleur des eaux usées...

Prix spécial du Jury pour QLOWER

Qlower facilite la gestion locative. En s'appuyant sur les technologies d'Open Banking et de Machine Learning, Qlower automatise la gestion, la comptabilité et la déclaration fiscale des investisseurs immobiliers quel que soit le régime fiscal.

A grande échelle...

Les lauréats, en plus d'une dotation financière, vont proposer à Crédit Agricole Immobilier leur solution pour la mise en place d'une expérimentation à grande échelle sur un ou plusieurs projets du groupe.

"Véritable opportunité de révéler les talents du secteur, cet appel à candidatures est une formidable collaboration entre startups et grand groupe. Félicitations aux lauréats et nous avons hâte, avec toutes les équipes de Crédit Agricole Immobilier, de poursuivre les échanges", a commenté Marc Oppenheim, Directeur général de Crédit Agricole Immobilier.

Par ailleurs, Crédit Agricole Immobilier collabore depuis plusieurs années avec différentes startups telles que Wall'Up Prefa qui propose des panneaux en ossature bois isolés en béton de chanvre, Solen, la solution qui maximise l'éclairage naturel de logements neufs, ou encore INCH qui améliore la relation entre les gestionnaires immobiliers, les fournisseurs et les résidents...