Introductions en bourse : un début d'année prometteur, figé par la pandémie COVID-19

Malgré les inquiétudes liées au COVID-19, les IPOs ont augmenté par rapport à la même période de 2019, tant en volume qu'en valeur...

(Boursier.com) — EY publie les résultats du premier volet de son rapport trimestriel sur les introductions en bourse dans le monde en 2020. Les données de cette étude regroupent les IPOs recensées pour la période du 1er janvier au 17 mars 2020, ainsi que les opérations dont la clôture a été annoncée pour la fin mars 2020.

Malgré les préoccupations liées au COVID-19, les IPOs ont augmenté par rapport à la même période de 2019, tant en volume qu'en valeur.

Au premier trimestre 2020, 235 IPOs ont été enregistrées pour un montant de 28,5 milliards de dollars. Par rapport au premier trimestre 2019, cela représente une hausse de 11% en volume et 89% en valeur...

Pour ce premier trimestre le secteur ayant concentré le plus grand nombre d'opérations est celui de l'industrie avec 45 IPOs réalisées pour un montant de 6,3 milliards de dollars, suivi du secteur des technologies avec 40 IPOs pour un montant de 3,7 MdsE. Suit celui de la santé avec 30 IPOs pour un montant de 5,6 MdsE.

La zone Asie-Pacifique domine l'activité avec 68% du nombre total d'IPOs et 59% du montant total levé dans le monde au premier trimestre 2020, à savoir 160 IPOs pour un montant de 16,8 Milliards de dollars (soit une hausse de 28% en volume et de 110% en valeur par rapport à la même période l'année dernière). Les secteurs les plus actifs sont l'industrie, la technologie et les biens de consommation...

Focus EMEIA (Europe, Middle East, Inde, Afrique)

Au premier trimestre 2020, 35 IPOs ont été enregistrées pour un montant de 3,5 milliards de dollars, ce qui représente une baisse de 31% en volume mais une hausse de 133% en valeur par rapport au premier trimestre de 2019.

Le secteur le plus dynamique dans cette région est celui de la santé avec 7 IPOs pour un montant de 831 millions de dollars. Viennent ensuite les secteurs de la technologie (6 IPOs - 149 millions de dollars) et de l'immobilier (5 IPOs - 216 millions de dollars).

En France, 3 IPOs ont été réalisées au premier trimestre pour un montant total de 137 millions de dollars.