Introductions en Bourse : un bilan 2022 décevant, mais...

Allegra Finance fait le point sur les IPO de l'année 2022 !

(Boursier.com) — Avec 36 IPOS, l'année 2022 accuse une baisse significative par rapport à l'année 2021 qui avait affiché un record de 57 IPOs, mais reste nettement supérieure à la moyenne des 7 dernières années sur la place de Paris (+22%)... Les introductions par voie d'offre au public qui mesurent l'activité du marché primaire n'ont représenté que 12 opérations en 2022, contre 33 en 2021. Au cours des 7 dernières années, la moyenne s'établissait à environ 15... Cette année encore, un nombre important de transferts entre le marché réglementé et Euronext Growth (14) ont été pilotés, traduisant le succès de ce compartiment auprès des PME-ETI.

Trois sociétés ont également été transférées d'Euronext Access vers Euronext Growth plus adapté à leur dimension actuelle. Le ralentissement global de l'activité IPO démontre le très fort impact de l'environnement macroéconomique sur la confiance des dirigeants et des investisseurs. Le conflit Ukrainien, le retour de l'inflation et les élections présidentielles ont généré une très forte volatilité boursière ainsi qu'un contexte peu favorable aux IPOs incitant de nombreux dirigeants à repousser leurs projets à 2023. Ainsi, le marché réglementé d'Euronext Paris généralement habitué à des IPOs accompagnées de levées significatives, a été particulièrement impacté et n'a enregistré que 5 IPOs en 2022 contre 10 en 2021.

Marché de niches

Il reste néanmoins le marché privilégié pour les capitalisations supérieures à 150 ME et les levées supérieures à 110 ME avec notamment LHYFE (118 ME) et le SPAC (Special Purpose Acquisition Company) EUREKING (150 ME). Au milieu de cet environnement sensible, le marché Euronext Growth Paris a démontré sa résilience que ce soit en nombre d'IPOs : 10 opérations avec offre au public en 2022 (-57% par rapport à 2021) mais supérieur à la moyenne des 7 dernières années; qu'en montants levés : 193 ME, là aussi supérieurs à la moyenne des 7 dernières années (+13%).

Individuellement, la moyenne des fonds levés par IPO s'établit à 16,1 ME en 2022, contre une moyenne sur 7 ans de 15,2ME. Enfin, il faut noter également que ce compartiment accueille de plus en plus de sociétés avec des capitalisations supérieures à 100 ME.

Ainsi, sur les 31 opérations enregistrées en 2022, 8 avaient une capitalisation au jour de l'introduction supérieure ou égale à 150 ME. 2 SPACS déjà cotés sur Euronext ont procédé à leurs opérations : I2PO S.A. a fusionné avec DEEZER en juillet 2022 et 2MX ORGANIC S.A. avec INVIVO RETAIL (TERACT) en août 2022. Leurs capitalisations au jour de l'introduction étaient respectivement de 961 ME et 548 ME...

"Cette année, deux secteurs ont été davantage représentés, celui des biens et services non essentiels (25%) et les valeurs à fort contenu technologique (22%) suivies des valeurs de santé (14%) et industrielles (11%). L'année 2022 a été également marquée par une forte volatilité des marchés... Si en moyenne, les performances au premier jour de cotation sont positives (+3,8%) en fin d'année. Elles sont assez décevantes car seules 2 sociétés sont au-dessus de leur cours d'introduction en bourse. A nuancer toutefois au regard des indices CAC40 et CAC Mid & Small qui ont respectivement enregistré des pertes de -10,3% et -14,7% sur la même période" conclut Yannick Petit, Président directeur général - Allegra Finance.