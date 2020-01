Introductions en Bourse : un bilan 2019 contrasté

ALLEGRA Finance fait le bilan des introductions en bourse sur Euronext Paris

(Boursier.com) — Avec 21 IPOs, l'année 2019 a présenté un volume d'activité en baisse par rapport à celui de 2018 (25 IPOs), l'exercice se situant en dessous de la moyenne de ces 10 dernières années, (28 IPOs par an en moyenne). Si le marché règlementé d'Euronext Paris n'a accueilli que 5 IPOs contre 8 l'année d'avant, Euronext Growth a su séduire 16 nouvelles entreprises contre 17 en 2018, note ALLEGRA Finance qui fait le bilan des introductions en bourse sur Euronext Paris en 2019.

Toutefois, les introductions par voie d'offre au public qui mesurent l'activité du marché primaire n'ont représenté que 8 IPOs sur 21, ce qui est deux fois moins qu'en 2018...

Public présent

A noter que le public a pourtant largement contribué au succès des opérations, en particulier sur Euronext Growth avec des taux de souscription de près de 6,8 fois en moyenne sur la part qui lui était consacrée. Près de 2,9 milliards d'euros ont été collectés par les entreprises lors des IPOs en 2019, c'est trois fois plus qu'en 2018 (0,9 Mds).

L'année a été marquée par la réalisation de deux importantes opérations sur Euronext A, avec l'introduction en bourse de la Française des Jeux pour 1,8 MdsE et celle de Verallia pour 0,9 MdE.

De plus grosses levées de fonds

Sur le marché Euronext Growth l'accroissement de la taille moyenne des levées de fonds lors des IPOs, observé en 2018 s'est confirmé en 2019, avec près de 19 ME levés en moyenne par entreprise. La société Hoffmann Green Cement Technologies, avec une augmentation de capital de 65 ME lors de son introduction en bourse, a ainsi enregistré la plus forte levée de fonds sur Euronext Growth depuis sa création en 2005. Ceci démontre le succès de ce compartiment qui offre des moyens de financement attractifs pour les PME-ETI...

L'année 2019 a principalement vu des introductions dans les secteurs de l'industrie (33%), des services aux consommateurs (24%) et des biens de consommation (24%), lesquels ont constitué plus des trois quarts des introductions de l'année.

Performances positives

Les IPOs de 2019 ont renoué avec des performances positives, ce qui n'était pas le cas lors des deux années précédentes... Les valeurs ont ainsi enregistré en moyenne une hausse de +5,4% par rapport à leur cours d'introduction en précisant que la grande partie des IPOs s'est déroulée au dernier trimestre de l'année. Cette performance s'inscrit dans une année marquée par de fortes progressions sur les principaux marchés financiers mondiaux, comme à Paris où l'indice CAC40 affiche une hausse de +26%.

Les petites et moyennes valeurs ont connu des hausses moins fortes mais néanmoins solides, avec +19% pour le Cac Mid & Small. Seul, l'indice Euronext Growth n'a pas encore bénéficié pleinement du rebond du marché actions, puisqu'il n'a progressé que de +3,5%...