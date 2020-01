Introductions en Bourse : baisse significative des fonds levés en Europe en 2019

Introductions en Bourse : baisse significative des fonds levés en Europe en 2019









Le volume de transactions a diminué de 46% par rapport à 2018...

(Boursier.com) — Le marché européen des IPO a été affecté en 2019 par la dégradation des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine et par les incertitudes liées au Brexit... Sur l'ensemble de l'année écoulée, les fonds levés par les introductions en Bourse en Europe et le nombre de transactions, ont ainsi significativement baissé. C'est ce que révèle le dernier rapport "IPO Watch Europe" du cabinet de conseil et d'audit PwC.

Les marchés européens ont enregistré un total de 105 IPO en 2019, soit une baisse de 46% par rapport à l'année précédente (en 2018, 195 introductions en Bourse avaient mobilisé 34,5 milliards d'euros). En termes de valeur, les experts PwC constatent également une baisse de 36%, avec 22,1 milliards d'euros levés en 2019...

5 opérations majeures

Les 5 IPO européennes les plus importantes ont levé 8,6 milliards d'euros, représentant environ 39% du total des fonds mobilisés en 2019. Le fournisseur de services de paiement italien Nexi SpA a réalisé la plus grande levée de fonds avec 2,1 Milliards d'euros, suivi de près par TeamViewer AG, fournisseur de logiciels allemand, qui a levé 2 Milliards d'euros.

Les marchés des IPO sont sensibles aux incertitudes : les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine ainsi que le Brexit ont pesé sur le marché européen, même si celui-ci a connu quelques épisodes d'activité au cours de l'année...

Verallia et FDJ cachent la misère

"En France, après un début d'année très atone, deux opérations d'envergure ont relancé le marché des IPO. Verallia a ouvert le bal, suivi par la Française des Jeux, cette dernière se caractérisant par un véritable succès populaire. L'année 2020 s'annonce quant à elle très incertaine, avec entre autres un Brexit fin janvier et une élection présidentielle aux Etats-Unis en novembre, deux facteurs pouvant créer un effet attentiste sur les marchés de capitaux" a commenté Philippe Kubisa, Associé spécialiste des marchés de capitaux chez PwC.

L'étude "IPO Watch Europe" analyse chaque trimestre les introductions en Bourse réalisées sur les principaux marchés et segments de marchés (dont l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, le Danemark l'Estonie, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Serbie, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Turquie).

Les mouvements entre segments de marché d'une même bourse sont exclus. Cette étude, qui a été menée entre le 1er janvier et le 15 décembre 2019, analyse les introductions en Bourse d'après leur date de cotation...