Introduction en Bourse : un premier trimestre en hausse marqué par un brusque arrêt lié à la pandémie COVID-19

Un premier trimestre bousculé par la pandémie mondiale, mais des signaux encourageants à l'horizon...

(Boursier.com) — Face à la pandémie mondiale de COVID-19, les principales Bourses mondiales ont accusé en mars leurs pires baisses intra-journalières depuis la crise financière mondiale de 2008. Autre conséquence, la volatilité des marchés atteint ses plus hauts niveaux depuis la crise financière mondiale, rapporte PwC dans une étude.

Au premier trimestre 2020, 207 transactions ont été réalisées, permettant de lever 35,7 milliards de dollars, soit une hausse de 15,7 milliards de dollars (+78%) par rapport au premier trimestre 2019.

L'activité soutenue du premier trimestre a été stoppée net par la pandémie de COVID-19. En mars, les émissions en Asie-Pacifique ont représenté 58% des fonds mobilisés et 79% des transactions mondiales...

En deux temps

Dans un premier temps, la dynamique positive observée au quatrième trimestre 2019 s'est poursuivie en janvier et février. Les investisseurs ont profité d'une meilleure visibilité sur les marchés en partie due à une vision plus claire sur le déroulement du Brexit suite aux élections britanniques et d'un léger relâchement des tensions commerciales mondiales.

Dans ce contexte, le niveau d'activité des introductions en bourse (IPO) et des offres (FO) a été particulièrement soutenu dans les régions Amériques et Asie-Pacifique.

Par la suite, le marché des IPO (hors Asie-Pacifique qui lui reprenait timidement) s'est trouvé quasiment à l'arrêt en mars, du fait de la pandémie du COVID-19. Les émissions en Asie-Pacifique ont représenté 58 % des fonds mobilisés et 79 % des transactions mondiales au cours de ce même mois.

En dépit de cette crise, 207 transactions ont été réalisées au premier trimestre 2020 et ont permis de lever 35,7 milliards de dollars, soit une hausse de 15,7 milliards de dollars (+78 %) par rapport au premier trimestre 2019.

Perspectives "extrêmement incertaines"

”Les perspectives pour le reste de l'année 2020 sont extrêmement incertaines. Cette volatilité devrait perdurer tant que les marchés ne parviendront pas à un consensus concernent les effets du confinement sur l'économie et la reprise après la levée de ces mesures”, explique Philippe Kubisa, Associé spécialiste des marchés de capitaux chez PwC.

En Europe, les émissions d'actions au premier trimestre 2020 ont été fortement entravées par la pandémie de COVID-19 et l'effondrement simultané des cours pétroliers, provoquant ainsi des fluctuations inédites (volatilité, niveaux de valorisation, positionnement des investisseurs, confiance des marchés).

L'ampleur et la durée de la récession, ainsi que son impact sur l'environnement macroéconomique, restent encore inconnus. Les entreprises et les sociétés de capital-investissement ont été contraintes de reporter voire d'annuler leurs projets d'IPO pour la plupart...

Signaux encourageants ?

Toutefois, le début du deuxième trimestre voit une légère reprise des introductions en Bourse sur les marchés en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, dans les secteurs qui ont été les plus touchés par le ralentissement économique depuis la mi-mars.

“Il semble néanmoins peu probable que l'on revienne à des volumes significatifs au cours du prochain trimestre. Les conditions de marché restent difficiles et il est possible que les fenêtres d'émission soient de courte durée. Néanmoins, cette vague probable de recapitalisation pourrait s'intensifier rapidement jusqu'à dominer l'activité d'émission dans la région EMEA au cours des deux prochains trimestres” conclut Philippe Kubisa.