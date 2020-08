Internet : Lancement de la mission numérique des grands groupes

Internet : Lancement de la mission numérique des grands groupes









Le comité de pilotage de la mission numérique des grands groupes se réunira pour un premier point d'étape à l'automne...

(Boursier.com) — L'accélération de la transformation numérique des entreprises est un enjeu majeur pour assurer la compétitivité de l'économie... Pour y répondre, une mobilisation collective est devenue indispensable et l'Etat souhaite donner l'impulsion nécessaire pour faire de la France un leader en la matière.

Dans ce contexte, Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'Industrie, et Cédric O, secrétaire d'Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, ont officialisé la création de la mission numérique des grands groupes, dont Juliette de Maupeou (vice-présidente Innovation & Stratégie, Capgemini Invent) et Nicolas Guérin (digital experience Officer, Natixis), sont nommés coordonnateurs. La Direction Générale des Entreprises (DGE) apporte son appui à cette mission...

Large mobilisation

Fruit de la mobilisation d'un large groupe de grandes entreprises françaises, tous secteurs d'activités confondus, ainsi que de l'ensemble des acteurs économiques et sociaux concernés, cette mission vise à faire émerger des projets communs et concrets, qui bénéficieront à l'ensemble du tissu économique français, avec l'ambition de le faire accéder à un nouveau palier de transformation numérique, dont la crise a révélé l'urgente nécessité...

Les réflexions engagées s'articuleront autour de 5 grands chantiers identifiés comme prioritaires : soutenir la transformation des compétences et des formations ; accompagner l'émergence d'un écosystème autour de la souveraineté des données au niveau européen ; simplifier et renforcer la collaboration entre start-ups et grands groupes ; participer à la protection de notre souveraineté en matière d'e-paiement ; développer une stratégie commune sur l'intelligence artificielle.

Rendez-vous à l'automne

Chaque chantier établira un diagnostic des freins et opportunités liés et formulera préconisations et orientations sur les projets et investissements à envisager. Le cas échéant, l'Etat pourra soutenir la mise en oeuvre des mesures concrètes et projets collectifs qui émergeront de cette mobilisation dans le contexte de la relance.

Le comité de pilotage de la mission numérique des grands groupes se réunira pour un premier point d'étape à l'automne. Lors de cette session, les pilotes de chaque chantier présenteront l'état d'avancement des travaux débutés en mars, les grandes orientations prises et les premiers projets engagés ou à lancer, avec un objectif de livraison, dans la mesure du possible, fixé avant fin 2021...

Pilotes de la mission

Nicolas Guérin (NATIXIS) et Juliette de Maupeou (CAPGEMINI INVENT).

Pilotes des chantiers

Chantier Cloud Européen : Laurence Houdeville (BEARING POINT) / Laurent Maumet (SOITEC) / Nicolas Guy (SOYHUCE)Chantier Formation / Compétences : Sophie Marot-Rémy (Euler Hermes - Groupe Allianz) / Nicolas Pauthier (L'OREAL)Chantier Relations Grands Groupes / Start-ups : Maud Funaro (E. LECLERC) / Thibault Viort (ACCORHOTELS) / Charles Thomas (COMET)Chantier Data / IA : Data : Meriem Riadi (SUEZ) / David Lépicier (PERNOD RICARD)IA : Nozha Boujemaa (MEDIAN TECHNOLOGIES) / Samir Amellal (LA REDOUTE)Chantier e-paiement : Marie Even (C DISCOUNT) / Alexandre Albarel (WORLDLINE)

Comité de pilotage

Outre les pilotes de chantiers, sont membres du comité de pilotage : Nicolas Guérin (NATIXIS) ; Juliette de Maupeou (CAP GEMINI INVENT) ; Luc Barnaud (NATIXIS) ; François Gauthier (VEOLIA) ; Mathias Vicherat (DANONE) ; Yves Tyrode (BPCE) ; Sylvia Métayer (SODEXO) ;Marko Erman (THALES) ; Henri Pidault (SNCF) ; Vincent Colegrave (SOLVAY).