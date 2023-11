Intelligence artificielle : Xavier Niel lance Kyutai pour rivaliser avec OpenAI

Le fondateur de Free et propriétaire d'Iliad Xavier Niel, Rodolphe Saadé (CMA-CGM) et Eric Schmidt (ex-PDG de Google), ont présenté Kyutai, un laboratoire français de recherche dédié à l'IA...

(Boursier.com) — C 'est la réponse française à OpenAI... Après avoir annoncé vouloir investir massivement dans l'intelligence artificielle, le fondateur de Free et propriétaire d'Iliad Xavier Niel, ainsi que Rodolphe Saadé (CMA-CGM) et Eric Schmidt (ex-PDG de Google), ont présenté Kyutai, un laboratoire de recherche dédié à l'IA, lors d'une conférence organisée ce vendredi à Station F, dans le 13e arrondissement de Paris, devant un public d'entrepreneurs de la tech.

"Je suis ravi d'annoncer le lancement de Kyutai avec Xavier Niel et Eric Schmidt, le premier laboratoire européen de recherche en IA. Les chercheurs et les entrepreneurs disposeront de toutes les ressources dont ils ont besoin pour façonner notre avenir. Je suis ravi d'approfondir les cas d'utilisation pour le transport et la logistique. Rejoignez-nous dans le voyage de l'IA !", a tweeté Rodolphe Saadé.

Avec ce tout nouveau laboratoire, les hommes d'affaires entendent ainsi rivaliser avec OpenAI, le champion californien de l'IA générative à l'origine de ChatGPT, qui a suscité la curiosité et souvent l'enthousiasme des entreprises et des utilisateurs du monde entier.

Un modèle open source

De nombreuses entreprises américaines sont déjà engagées dans la course à l'intelligence artificielle. Des géants tels que Google et Microsoft, en collaboration avec OpenAI, ou encore Meta, ont investi des sommes considérables pour bâtir leurs propres interfaces d'IA générative. Ce type d'intelligence artificielle a la capacité de produire de nouveaux contenus, tels que des images, des vidéos, de la musique, des textes, ou des modèles 3D, à partir de données d'apprentissage.

Comme le rapporte 'TechCrunch', Kyutai opérera en tant qu'organisme privé à but non lucratif axé sur l'IA. Pour l'heure, le laboratoire basé à Paris, qui indique sur son site internet vouloir "construire et démocratiser l'intelligence artificielle générale grâce à la science ouverte", restera dans une démarche open source, comme OpenAI auparavant. Il collaborera avec des doctorants, des post-doctorants et des chercheurs.

Announcing Kyutai: a non-profit AI lab dedicated to open science. Thanks to Xavier Niel (@GroupeIliad), Rodolphe Saadé (@cmacgm) and Eric Schmidt (@SchmidtFutures ), we are starting with almost 300MEUR of philanthropic support. Meet the team ?? pic.twitter.com/VD80bXK7OF — kyutai (@kyutai_labs), via Twitter

Un financement d'environ 300 millions d'euros

Le projet bénéficie déjà d'un financement d'environ 300 millions d'euros, comprenant une contribution de 100 millions d'euros de la part d'Iliad, 100 millions d'euros de CMA CGM, et près de 100 millions d'euros provenant de la fondation d'Eric Schmidt, en plus d'autres investisseurs.

Fin septembre, Iliad, maison mère de Free, avait annoncé des investissements stratégiques massifs dans l'IA. "Pour peser dans le marché de l'IA, il faut de la puissance de calcul. Pour avoir de la puissance de calcul, il faut des supercalculateurs. Et pour avoir des supercalculateurs, il faut investir. Investir massivement. Iliad l'a fait. Résultat : nous disposons aujourd'hui de la plus grande puissance de calcul Cloud dédiée à l'IA déployée à ce jour en Europe. Et ce n'est que le début", affirmait Xavier Niel dans un communiqué.