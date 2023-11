Intelligence artificielle : "Travailler ne sera plus nécessaire", prédit Elon Musk

"Vous pourrez avoir un travail si vous voulez avoir un travail pour une sorte de satisfaction personnelle, mais l'IA sera capable de tout faire", a estimé le milliardaire qui lancera samedi son premier modèle d'IA.

(Boursier.com) — Alors que le premier Sommet sur l'intelligence artificielle (IA), le "AI Safety Summit", s'es tenu les 1er et 2 novembre au Royaume-Uni, où dirigeants politiques, géants de la tech et experts ont évoqué les risques liés à la montée en puissance de cette technologie, Elon Musk s'est entretenu avec le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, pour discuter du développement des usages de l'IA, exprimant sa conviction qu'il viendra un moment où aucun travail ne sera nécessaire pour les humains.

"Il arrivera un moment où l'on n'aura plus besoin d'emploi. Vous pourrez avoir un travail si vous voulez avoir un travail pour une sorte de satisfaction personnelle, mais l'IA sera capable de tout faire", a affirmé le patron de X, Tesla et SpaceX, avant de se demander : "Je ne sais pas si cela met les gens à l'aise ou mal à l'aise".

Le milliardaire a présenté l'IA comme une forme de "génie magique" aux capacités illimitées, bien au-delà de l'exaucement de trois voeux et admis que les avancées récentes ont permis la création de vidéos d'apparence extrêmement réaliste, parfois "plus convaincantes que certaines personnes réelles".

"Trouver un sens à la vie"

Cependant, Elon Musk a émis un avertissement concernant une utilisation inappropriée des robots humanoïdes, évoquant un danger dans le cas où "un robot vous suit partout et qu'une mise à jour le rend moins amical". Il estime également que "l'un des défis de l'avenir sera de trouver un sens à la vie".

Critiquant les efforts des grandes entreprises technologiques en matière d'IA et concernant la censure, le patron de Tesla avait annoncé, en début d'année, son intention de créer une IA axée sur la recherche de la vérité et la compréhension de la nature de l'univers, dans le but de rivaliser avec Bard de Google et Bing de Microsoft.

xAI va lancer son premier modèle d'IA

Sa startup d'intelligence artificielle, baptisée xAI, présentera samedi son premier modèle à un groupe sélectionné. Cette annonce intervient près d'un an après que le ChatGPT d'OpenAI a attiré l'attention des entreprises et des utilisateurs du monde entier, provoquant une forte augmentation de l'adoption de la technologie d'IA générative. Pour rappel, Elon Musk a cofondé OpenAI, la société à l'origine de ChatGPT, en 2015, mais s'est retiré du conseil d'administration de la société en 2018.

"A certains égards importants, il [le nouveau modèle de xAI] est le meilleur qui existe actuellement", s'est-il félicité ce vendredi. L'équipe à l'origine de xAI, dont le lancement a eu lieu en juillet dernier, réunit des experts provenant de DeepMind de Google, de la maison mère de Windows, ainsi que d'autres sociétés de recherche de premier plan dans le domaine de l'IA.