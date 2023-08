Intelligence artificielle : OpenAI lance une version de ChatGPT pour les entreprises

Baptisée "ChatGPT Enterprise", cette nouvelle version propose une sécurité et une confidentialité renforcées, ainsi qu'un accès plus rapide à la technologie d'OpenAI...

(Boursier.com) — OpenAI continue d'élargir sa gamme de produits ... Alors que ChatGPT connaît une petite baisse de popularité après des mois de croissance, la société californienne a annoncé lundi le lancement d'une version de son robot conversationnel, spécialement conçue pour les grandes entreprises. Une démarche qui accentue davantage la convergence entre les services proposés par l'entreprise et Microsoft, son principal investisseur, rapporte 'Reuters'.

Baptisée "ChatGPT Enterprise", cette nouvelle version propose une sécurité et une confidentialité renforcées, "un accès à GPT-4 haut débit illimité" ou encore des "fenêtres contextuelles étendues". Parmi les premiers clients bénéficiaires figurent des entreprises telles que Block, Carlyle et Estée Lauder Companies.

"Nous pensons que l'IA peut aider et améliorer chaque aspect de nos vies professionnelles et rendre les équipes plus créatives et productives. Aujourd'hui marque une nouvelle étape vers un assistant IA pour le travail qui aide à accomplir n'importe quelle tâche, qui est personnalisé pour votre organisation et qui protège les données de votre entreprise", a indiqué OpenAI dans un communiqué, précisant vouloir intégrer "autant d'entreprises que possible au cours des prochaines semaines".

De nombreux Américains utilisent ChatGPT pour leur travail

En novembre 2022, lors du lancement de ChatGPT par OpenAI à destination du grand public, l'IA générative a été rapidement adoptée pour diverses tâches quotidiennes, allant de l'écriture au codage. En janvier, l'outil a enregistré 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels.

D'après une enquête de Reuters/Ipsos, de nombreux Américains ont utilisé ChatGPT pour les assister dans leurs tâches professionnelles, malgré les réticences de leurs employeurs. Ainsi, avec la sortie de ChatGPT Enterprise, OpenAI espère que les employeurs trouveront plus de confiance dans l'utilisation du chatbot dans leur environnement de travail.

En concurrence avec l'offre de Microsoft ?

A noter que Microsoft propose déjà aux entreprises l'accès à ChatGPT via son service Azure OpenAI. Cependant, pour bénéficier de cet accès, les entreprises doivent être des clients d'Azure, la plateforme de cloud computing de Microsoft. Avec ChatGPT Enterprise, les abonnés n'ont pas l'obligation de souscrire à Azure, souligne OpenAI.

Interrogé par l'agence de presse sur la concurrence entre ChatGPT Enterprise et Microsoft pour attirer les clients, un porte-parole d'OpenAI a répondu que "les clients sont libres de choisir la plateforme qui convient le mieux à leur entreprise".