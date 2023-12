Intelligence artificielle : Mistral AI a finalisé une première levée de fonds de 105 ME

Développés à destination des entreprises, les premiers modèles et la plateforme seront accessibles début 2024 ...

(Boursier.com) — Mistral AI, start-up européenne spécialisée dans l'intelligence artificielle générative créée début 2023, annonce avoir clôturé une levée de fonds de plus de 105 millions d'euros en phase d'amorçage auprès d'un consortium d'investisseurs de premier plan.

Le tour de table, mené par le fonds de venture capital international Lightspeed Venture Partners, inclut notamment Xavier Niel, JCDecaux Holding, Rodolphe Saadé et Motier Ventures en France, la Famiglia et Headline en Allemagne, Exor Ventures en Italie, Sofina en Belgique, ou encore First Minute Capital et LocalGlobe au Royaume-Uni. Bpifrance est également présent au capital, de même que l'ancien Président directeur général de Google, Eric Schmidt. Cofondé par Timothée Lacroix, Guillaume Lample et Arthur Mensch, Mistral AI s'est fixé pour ambition de faire émerger un nouvel acteur à vocation mondiale de l'intelligence artificielle générative...

Modèles de langages

Mistral AI développe et entraîne des modèles de langages (“Large Language Models”, ou LLM) à destination des entreprises, en les dotant des outils pour les intégrer facilement et prudemment dans des logiciels innovants. Mistral AI permet aux entreprises d'utiliser la technologie d'intelligence artificielle générative dans leur infrastructure, en gardant le contrôle de leurs données et de leur propriété intellectuelle.

Cette première levée de fonds d'amorçage “seed” donne à Mistral AI les moyens et les réseaux nécessaires pour amorcer le déploiement d'un nouveau modèle d'intelligence artificielle générative alliant une excellence scientifique, une approche ouverte et une vision responsable de la technologie...

Propres modèles

Au regard du coût inhérent à l'entraînement des modèles et des besoins en capitaux qu'il engendre, cette levée de fonds permettra à Mistral AI de financer les capacités de calcul dont elle a besoin pour développer et produire ses propres modèles... Elle permettra également aux trois cofondateurs d'attirer et de fédérer autour d'eux un collectif de talents internationaux de grande envergure, alliant compétences académiques et technologiques, pour les aider à atteindre leurs ambitions stratégiques.

L'équipe fondatrice pourra également s'appuyer sur les expertises de Jean-Charles Samuelian et Charles Gorintin, cofondateurs d'Alan, et de Cédric O, ancien Secrétaire d'Etat français chargé de la Transition Numérique, pour accompagner le déploiement de l'entreprise de façon non opérationnelle. Les premiers modèles et la plateforme de Mistral AI seront dévoilés début 2024.

A l'occasion de cette annonce, Arthur Mensch, CEO de Mistral AI, a déclaré : "Avec cette levée de fonds, nous franchissons aujourd'hui une étape majeure dans le déploiement d'un projet que nous portons avec détermination et ambition. Nos formations de chercheurs, conjuguées à nos expériences professionnelles respectives au sein des plus grandes entreprises mondiales de technologie, nous ont convaincus qu'il existe une voie pour un projet alternatif et novateur permettant de diffuser, de manière responsable, la technologie la plus prometteuse de notre génération au plus grand nombre. Nous sommes fiers de donner naissance à ce projet à vocation mondiale depuis la France, notre pays d'origine, pour contribuer, à notre niveau, à faire émerger un nouvel acteur crédible de l'intelligence artificielle générative depuis l'Europe. Au cours des prochains mois, nous concentrerons toute notre énergie et notre passion pour honorer la confiance que nous témoignent nos investisseurs et être prêts à lancer notre plateforme et nos premiers modèles ouverts début 2024."