Intelligence artificielle : la Russie lance à son tour un "robot conversationnel" !

(Boursier.com) — La Russie rejoint la course mondiale à l'intelligence artificielle !... Alors que Moscou cherche à renforcer sa souveraineté numérique depuis plusieurs années, le principal prêteur russe, Sberbank, a annoncé ce lundi le lancement d'une technologie baptisée "GigaChat" et destinée à rivaliser avec le robot conversationnel américain au succès fulgurant, ChatGPT.

"Sber est le premier géant technologique russe à entrer dans la compétition des leaders mondiaux de l'IA en lançant son propre" robot conversationnel, s'est félicité le groupe russe dans un communiqué, ajoutant que cet outil sera dans un premier temps "disponible en mode pilote et ne pourra être rejoint que sur invitation".

GigaChat peut "répondre à des questions, tenir une conversation, écrire du code informatique, créer des textes et des images sur la base de descriptions dans un contexte unique", précise Sber, ajoutant qu'il se distingue par sa capacité à "communiquer plus intelligemment en russe" que les autres outils qui ont été développés à l'étranger...

"Une percée pour l'ensemble du vaste univers des technologies russes"

Le lancement de ce robot conversationnel "est une percée pour l'ensemble du vaste univers des technologies russes", a affirmé le PDG de la Sberbank, Herman Gref, soulignant également que GigaChat peut "être utilisé par des étudiants et des chercheurs sérieux dans le cadre de leurs travaux, ainsi que par des utilisateurs de masse qui aiment expérimenter l'innovation".

Le lancement de GigaChat doit ainsi permettre de concurrencer ChatGPT, le robot conversationnel introduit en novembre 2022 par OpenAI et financé par le géant informatique américain Microsoft. Cette fameuse IA, basée sur l'architecture GPT-4 et capable de générer des réponses pertinentes et cohérentes lors d'une conversation, a rapidement été prise d'assaut...

Devant le succès de ChatGPT, les géants de la tech s'empressent de présenter des outils similaires. Google a présenté il y a quelques semaines au grand public son intelligence artificielle baptisée "Bard". Amazon a récemment rejoint la course à l'IA, avec un service nommé "Bedrock".