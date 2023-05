Intelligence Artificielle : la Maison Blanche invite des patrons de la "tech" pour discuter des risques potentiels

Plusieurs membres du gouvernement seront présents jeudi, dont la vice-présidente Kamala Harris...

(Boursier.com) — La vice-présidente des Etats-Unis Kamala Harris rencontrera les patrons de Google, Microsoft, OpenAI et Anthropic jeudi pour discuter du développement de l'intelligence artificielle... Sur l'invitation à l'événement, que certains médias se sont procurés, la Maison Blanche écrit vouloir engager une "discussion franche" sur l'IA, en particulier concernant les risques découlant du développement "actuel et à court terme" de la technologie.

L'IA est plus que jamais au coeur de l'actualité depuis qu'OpenAI a lancé son chatbot ChatGPT à la fin de l'année dernière. Au cours des mois qui ont suivi, Microsoft a intégré la technologie générative d'OpenAI dans bon nombre de ses produits, dans le cadre de son investissement pluriannuel de plusieurs milliards de dollars dans l'entreprise. Google a lancé un robot concurrent appelé Bard en février, et Anthropic lui a emboîté le pas en mars, avec Claude...

Questions et inquiétudes

Mais cette technologie soulève des questions et des inquiétudes de la part des régulateurs et des géants de l'industrie technologique... Geoffrey Hinton, considéré comme l'un des pionniers de l'intelligence artificielle, a déclaré avoir quitté Google pour parler librement des dangers de cette technologie. Il dit avoir réalisé que les ordinateurs pourraient devenir plus intelligents que les humains bien plus tôt que lui et d'autres experts ne l'avaient prévu... "J'ai quitté Google pour pouvoir parler des dangers de l'intelligence artificielle sans me soucier de l'impact sur Google", a-t-il écrit sur Twitter...

In NYT today, Cade Metz I Google I Google. Actually, I I AI Google. Google responsibly. — Geoffrey Hinton (@geoffreyhinton), via Twitter

Elon Musk, le PDG de Tesla, SpaceX et Twitter, fait de son coté partie des plus de 27.000 personnes à avoir signé une lettre ouverte en mars appelant les laboratoires d'IA à suspendre leur développement...

La Maison Blanche a déclaré que la réunion de jeudi s'inscrivait dans des efforts plus larges de l'administration Biden pour dialoguer avec des experts sur la technologie et garantir que les produits d'IA sont sûrs avant d'être déployés auprès du grand public.