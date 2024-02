Intelligence artificielle : la Cnil fera-t-elle office d'autorité régulatrice du secteur ?

Des députés ont proposé de "transformer la Cnil en une Haute Autorité en charge de la protection des données et du contrôle de l'intelligence artificielle"...

(Boursier.com) — La Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), le futur gendarme de l'intelligence artificielle (IA) ? Alors que cette technologie suscite toujours plus de craintes, l'Assemblée nationale avait lancé en mai dernier une mission d'information sur les défis de l'IA générative en matière de protection des données personnelles et d'utilisation du contenu généré.

Remis ce mercredi par les députés Philippe Pradal (Horizons) et Stéphane Rambaud (RN), le rapport parlementaire consacré à l'intelligence artificielle plaide en faveur d'un environnement juridique plus protecteur pour rétablir la confiance des utilisateurs. Les rapporteurs ont formulé une trentaine de recommandations visant à réguler l'élaboration et l'utilisation des IA générative par l'Etat, les entreprises et les particuliers, tout en veillant à ne pas pénaliser l'innovation.

Ils proposent notamment de "transformer la Cnil en une Haute Autorité en charge de la protection des données et du contrôle de l'intelligence artificielle", qui "serait dotée d'un grand nombre d'experts et techniciens en mesure de contrôler des algorithmes complexes".

🚀 Demain, mercredi 14 février, je présenterai à @AssembleeNat, avec @sRambaudRN, les conclusions de la mission sur l'#IA générative que j'ai eu l'honneur de mener. Un tournant pour la protection des données personnelles et l'utilisation du contenu généré. #DirectAN pic.twitter.com/DOpgHObQDr — Philippe Pradal (@p_pradal), via Twitter

Départager les rôles entre la Cnil et l'Arcom

Les deux députés souhaitent également distribuer clairement les responsabilités entre la Cnil et 'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), chargée de superviser les plateformes numériques. Si les deux entités sont appelées à agir dans le secteur de l'IA, "il apparaît nécessaire de désigner l'une d'entre elles pour piloter cette nouvelle politique", ont-ils estimé.

A lire aussi...

"Si la Cnil doit conserver un rôle éminent de par son expérience en matière de contrôle d'utilisation des données et de par le travail qu'elle a conduit sur l'intelligence artificielle depuis longtemps, pour autant d'autres autorités administratives indépendantes (AAI), comme l'Arcom et l'Arcep, ont aussi leur rôle à jouer", a expliqué Philippe Pradal.

Un service dédié à l'IA depuis janvier 2023

"L'idée est de maintenir les compétences de toutes ces AAI, mais en procédant à une coordination et à une spécialisation", a poursuivi le député lors de la présentation du rapport devant la commission des lois.

En janvier 2023, la Cnil avait déjà annoncé un service dédié à l'IA, composé de juristes et d'ingénieurs spécialisés. Le gendarme français des données personnelles avait également lancé au printemps un plan d'action qui doit lui permettre de clarifier les règles et de soutenir l'innovation dans ce domaine.