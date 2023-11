Intelligence artificielle : Grok, rival de ChatGPT signé Elon Musk, sera lancé cette semaine

"Grok devrait être disponible pour tous les abonnés X Premium+" cette semaine, a annoncé le patron de X.

(Boursier.com) — Quasiment un an après que ChatGPT d'OpenAI a suscité la curiosité et souvent l'enthousiasme des entreprises et des utilisateurs du monde entier, entraînant une forte augmentation de l'adoption de la technologie d'intelligence artificielle (IA) générative, la startup d'intelligence artificielle d'Elon Musk, xAI, s'apprête à lancer son premier modèle, baptisé Grok, en l'intégrant à la plateforme de microblogging X.

Actuellement accessible que sur invitation, "Grok devrait être disponible pour tous les abonnés X Premium+" cette semaine, a annoncé sur X (ex-Twitter) le propriétaire du réseau social, laissant ainsi entendre que cette nouvelle IA ne sera pas accessible à tous les utilisateurs payants de X.

Pour rappel, Elon Musk, qui a racheté Twitter (désormais nommé X) pour 44 milliards de dollars en octobre 2022, a considérablement modifié la stratégie de la plateforme en février dernier en instaurant un abonnement payant baptisé Twitter Blue, renommé X Premium suite au changement de nom, et facturé 11 euros par mois sur mobile. Cette offre permet d'avoir divers avantages tels qu'un badge de vérification, la possibilité de modifier et d'annuler les tweets, la personnalisation de l'interface, ainsi qu'un système de monétisation.

X Premium+ proposé au prix de 16 euros par mois

Par la suite, le réseau social a dévoilé deux autres offres fin octobre : X Basic et X Premium+. Considérée comme l'entrée de gamme de X, l'offre Basic est proposée au tarif de 3 dollars par mois (ou ou 32 dollars par an sur le Web dans les pays où le produit est disponible). Elle permet la modification des publications, le partage de contenus plus longs et l'accès à l'authentification à deux facteurs. En revanche, elle ne donne pas accès au badge bleu de vérification ni au programme de monétisation.

De son côté, l'abonnement X Premium+ est proposé au prix de 16 euros par mois (ou 168 euros par an). En plus des fonctionnalités offertes par Premium, cette formule offre une visibilité accrue et, surtout, la suppression des publicités sur les fils "Pour vous" et "Abonnements".

"Grok est une IA inspirée du 'Guide du voyageur galactique'"

Le premier modèle d'IA générative de xAI "dispose d'une connaissance en temps réel du monde" et "il répondra également à des questions audacieuses qui sont rejetées par la plupart des autres systèmes d'IA", avait expliqué la startup d'Elon Musk dans une note publiée début novembre. Il s'agit du "meilleur produit que nous ayons pu faire avec deux mois d'entraînement. Alors, attendez-vous à ce qu'il s'améliore rapidement au fil des semaines grâce à votre aide", s'était félicitée l'entreprise spécialisée dans l'IA.

"Grok est une IA inspirée du 'Guide du voyageur galactique' [une oeuvre de science-fiction humoristique de l'écrivain britannique Douglas Adams, ndlr], destinée à répondre à presque tout et, plus loin encore, à suggérer les questions à poser ! Grok est conçu pour répondre aux questions avec un peu d'esprit et a un côté rebelle, alors ne l'utilisez pas si vous détestez l'humour !", avait-elle également décrit.

Par ailleurs, Elon Musk envisage également d'intégrer Grok aux véhicules Tesla. La semaine dernière, le patron de X, Tesla et SpaceX a fait savoir qu'il entamerait des discussions avec le conseil d'administration du constructeur en réponse à un tweet suggérant un investissement de Tesla dans xAI.