Intelligence artificielle : Grok, l'IA d'Elon Musk, est disponible pour les abonnés X Premium+

(Boursier.com) — D 'abord annoncé pour fin novembre, le modèle d'intelligence artificielle (IA) générative signé Elon Musk a finalement été lancé ce jeudi... La startup d'intelligence artificielle du patron de Tesla, xAI, a en effet intégré son premier modèle, nommé Grok, en l'intégrant à la plateforme de microblogging X, un an après que ChatGPT d'OpenAI a suscité la curiosité et souvent l'enthousiasme des entreprises et des utilisateurs du monde entier, entraînant une forte augmentation de l'adoption de la technologie d'IA générative.

"Grok est déployé auprès des X abonnés Premium+ avec la dernière version de l'application. Amusez-vous !", a annoncé ce jeudi le milliardaire sur le réseau social, anciennement baptisé Twitter. Son lancement était initialement prévu pour la dernière semaine de novembre.

Ainsi seuls les abonnés Premium+ sur X pourront utiliser le nouveau robot conversationnel. Pour rappel, Elon Musk a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars en octobre 2022 et a introduit des abonnements payants, notamment Twitter Blue, renommé X Premium. Pour 11 euros par mois, il offre des avantages tels que la vérification du badge, la modification des tweets et la personnalisation.

"Connaissance en temps réel du monde"

En octobre, deux autres offres ont été présentées. X Basic à 3 dollars par mois avec certaines fonctionnalités. De son côté, l'abonnement X Premium+ est proposé au prix de 16 euros par mois (ou 168 euros par an). En plus des fonctionnalités offertes par Premium, cette formule offre une visibilité accrue et, surtout, la suppression des publicités sur les fils "Pour vous" et "Abonnements".

Le premier modèle d'IA générative de xAI "dispose d'une connaissance en temps réel du monde" et "il répondra également à des questions audacieuses qui sont rejetées par la plupart des autres systèmes d'IA", avait expliqué la startup d'Elon Musk dans une note publiée début novembre. Il s'agit du "meilleur produit que nous ayons pu faire avec deux mois d'entraînement. Alors, attendez-vous à ce qu'il s'améliore rapidement au fil des semaines grâce à votre aide", s'était félicitée l'entreprise spécialisée dans l'IA.

Concurrent de ChatGPT

"Grok est une IA inspirée du 'Guide du voyageur galactique' [une oeuvre de science-fiction humoristique de l'écrivain britannique Douglas Adams, ndlr], destinée à répondre à presque tout et, plus loin encore, à suggérer les questions à poser ! Grok est conçu pour répondre aux questions avec un peu d'esprit et a un côté rebelle, alors ne l'utilisez pas si vous détestez l'humour !", avait-elle également décrit.

Grok se veut être un concurrent direct de ChatGPT, dont la première version avait été déployée en novembre 2022 par son développeur, OpenAI. Cette startup a d'ailleurs été cofondée par Elon Musk en 2015. Le milliardaire a quitté l'entreprise en 2018. Dans un tweet posté en décembre 2022, le patron de Tesla et SpaceX avait critiqué la société, affirmant qu'elle entraînerait l'IA à être "woke"...