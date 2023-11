Intelligence artificielle : Elon Musk lance Grok, le nouveau concurrent de ChatGPT

Basé sur le modèle de ChatGPT d'OpenAI ou Bard de Google, le bot sera intégré à X (ex-Twitter) et sera également disponible en tant qu'application autonome...

(Boursier.com) — Près d'un an après que ChatGPT d'OpenAI a suscité la curiosité et souvent l'enthousiasme des entreprises et des utilisateurs du monde entier, provoquant une forte augmentation de l'adoption de la technologie d'IA générative, la startup d'intelligence artificielle xAI d'Elon Musk a présenté ce week-end son premier modèle, baptisé Grok et réservé, pour l'heure, à une poignée d'utilisateurs présélectionnés par l'entreprise.

"Grok est une IA inspirée du 'Guide du voyageur galactique' [une oeuvre de science-fiction humoristique de l'écrivain britannique Douglas Adams, ndlr], destinée à répondre à presque tout et, plus loin encore, à suggérer les questions à poser ! Grok est conçu pour répondre aux questions avec un peu d'esprit et a un côté rebelle, alors ne l'utilisez pas si vous détestez l'humour !", explique la startup dans une note publiée samedi.

Le premier modèle d'IA générative de xAI "dispose d'une connaissance en temps réel du monde" et "il répondra également à des questions audacieuses qui sont rejetées par la plupart des autres systèmes d'IA", poursuit-elle, précisant que ce produit est disponible seulement "en version bêta très préliminaire" pour le moment. Mais il s'agit du "meilleur [produit] que nous ayons pu faire avec deux mois d'entraînement. Alors, attendez-vous à ce qu'il s'améliore rapidement au fil des semaines grâce à votre aide", s'est félicité l'entreprise spécialisée dans l'IA.

Grok intégré à X

Basé sur le modèle de ChatGPT d'OpenAI ou Bard de Google, le bot sera intégré à la plateforme de microblogging X (ex-Twitter) et sera également disponible en tant qu'application autonome, a annoncé Elon Musk, qui a également indiqué que Grok a été mis à la disposition de tous les abonnés X Premium+ vendredi dernier. A noter que X et xAI sont des entités distinctes, mais elles collaborent étroitement. De plus, xAI travaille en partenariat avec le fabricant de véhicules électriques Tesla et d'autres entreprises.

L'équipe à l'origine de xAI, dont le lancement a eu lieu en juillet dernier, réunit des experts provenant de DeepMind de Google, de la maison mère de Windows, ainsi que d'autres sociétés de recherche de premier plan dans le domaine de l'IA.

Comprendre "la nature de l'univers"

Critiquant les efforts des grandes entreprises technologiques en matière d'IA et concernant la censure, le patron de X, Tesla et SpaceX avait annoncé, dès le début d'année, son intention de créer une IA axée sur la recherche de la vérité et la compréhension de la nature de l'univers. Pour rappel, le milliardaire a cofondé OpenAI, la société à l'origine de ChatGPT, en 2015, mais s'est retiré du conseil d'administration de la société en 2018.

La semaine dernière, Elon Musk s'est entretenu avec le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, lors du premier sommet mondial sur la sécurité de l'IA, qui s'est tenu à Bletchley Park, en Angleterre, exprimant sa conviction qu'il viendra un moment où aucun travail ne sera nécessaire pour les humains. "Il arrivera un moment où l'on n'aura plus besoin d'emploi... Vous pourrez avoir un travail si vous voulez avoir un travail pour une sorte de satisfaction personnelle, mais l'IA sera capable de tout faire", a-t-il déclaré, avant de se demander : "Je ne sais pas si cela met les gens à l'aise ou mal à l'aise".