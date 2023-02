Intelligence artificielle : comment le chinois Baidu prépare son propre ChatGPT à l'abri des regards

L'entreprise chinoise spécialisée dans les services Internet prévoit de lancer un service de chatbot intelligent en tant qu'application autonome, puis de le fusionner progressivement dans son moteur de recherche, selon une source proche du dossier...

(Boursier.com) — De la concurrence pour ChatGPT ? Alors que l'intelligence artificielle d'OpenAI rencontre un succès retentissant depuis son lancement en novembre dernier, Baidu, entreprise technologique spécialisée dans les services Internet, qui développe le moteur de recherche du même nom, envisage de lancer en mars prochain son propre "chatbot intelligent"...

Le géant chinois de la tech prévoit notamment de lancer ce service en tant qu'application autonome, puis de le fusionner progressivement dans son moteur de recherche, a précisé une source proche du dossier à l'agence Reuters.

Baidu souhaite intégrer les résultats générés par son agent conversationnel lorsque les utilisateurs font des recherches, permettant alors de remplacer les liens traditionnels, a-t-elle ajouté. A l'instar de ChatGPT, les utilisateurs pourront converser de manière naturelle avec l'IA...

Diversifier ses sources de revenus

L'entreprise chinoise, qui a refusé de commenter cette information, a déjà investi massivement dans la technologie de l'IA, y compris dans les services cloud, les puces et la conduite autonome et chercherait ainsi à diversifier ses sources de revenus.

Pour rappel, ChatGPT, qui rencontre un succès médiatique fulgurant depuis son lancement fin 2022, est un "robot conversationnel", capable de répondre avec fluidité, en langage naturel, à des questions variées grâce à l'intelligence artificielle. Il est développé et entraîné par OpenAI. L'entreprise de recherche et de déploiement de l'intelligence artificielle, dirigée par Sam Altman et co-fondée par Elon Musk, est aussi à l'origine du générateur d'images DALL-E.

ChatGPT, plus performant dans des tâches professionnelles

Alors que les chatbots en Chine se concentrent pour l'heure sur "l'interaction sociale", le programme d'OpenAI est plus performant dans des tâches professionnelles, telles que la programmation et la rédaction d'essais, souligne l'agence de presse.

Le 23 janvier dernier, Microsoft a confirmé investir "plusieurs milliards de dollars" supplémentaires dans OpenAI, qui cherche à faire progresser encore sa technologie. Ce partenariat pourrait permettre au géant américain de l'informatique de prendre la tête de la course à l'intelligence artificielle...