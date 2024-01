Intelligence artificielle : 55% des salariés français qui l'utilisent le font en cachette

10% des salariés seulement ont été formés à l'IA et 27% souhaiteraient l'être.

(Boursier.com) — C 'était la sensation de la fin 2022... L'arrivée de ChatGPT, le robot conversationnel d'Open AI, a suscité autant de fascination que de rejet, avec de multiples débats sur les conséquences de l'utilisation de ce type d'intelligences artificielles.

Quel sera son impact ? Plus d'un tiers (35%) des Français pensent que l'IA dominera un jour l'Humanité, selon un sondage IFOP pour le site Learnthings.fr et l'agence spécialisée en data FLASHS. Et à en croire cette étude, ce sont décidément les craintes qui dominent : 64% des Français, contre 32% en 1972, pensent aujourd'hui que l'IA sera un jour capable d'agir comme les humains. Une perspective qui suscite le même rejet à 50 ans de distance puisque 87% ne souhaitent pas une telle évolution (ils étaient 91% en 1972).

Les intelligences artificielles de type ChatGPT ne suscitent pas l'engouement dans la population : seuls 14% des personnes interrogées se disent enthousiasmées, plus de la moitié (51%) se montrent inquiètes et un tiers (35%) font preuve d'indifférence, montre cette étude.

Débats

Les débats font rage, sur la possibilité que l'IA détruise à terme de nombreux emplois. Près de sept salariés sur dix (68%) expriment des craintes et 56% y voient même un danger. Ils sont quatre salariés sur dix à juger qu'une IA pourra à terme effectuer l'essentiel de leur travail, et 27% estiment même que ce transfert s'opérera dans les dix prochaines années.

L'IA peut-elle aider les salariés dans leurs tâches au quotidien ? Ils sont de moins en moins nombreux à le croire : 29% d'entre eux estiment que l'IA améliorera leurs performances au travail contre 46% en 2018, et 35% y voient un atout pour leur bien-être (ils étaient 41% à le dire il y a six ans).

Assistant virtuel

Malgré ces réticences, les robots conversationnels et autres outils d'intelligence artificielle ont déjà trouvé une place dans les open spaces, même si beaucoup n'assument pas. Ainsi, 22% des sondés indiquent en avoir déjà fait usage au travail (contre 14% il y a cinq ans).

Mais ils ne s'en vantent pas : 55% d'entre eux ont utilisé ce nouvel assistant virtuel sans en informer leur hiérarchie. Pour l'heure, l'IA ne semble pas au coeur des préoccupations des entreprises : 10% des salariés seulement y ont été formés et 27% souhaiteraient l'être. Mais 63% disent qu'ils ne veulent pas être formés à l'intelligence artificielle dans une optique professionnelle.