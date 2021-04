Insight Investment appelle à la priorisation des facteurs ESG dans la gestion obligataire

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Insight Investment, l'un des principaux gestionnaires d'investissements mondiaux et membre de BNY Mellon Investment Management, a publié son rapport annuel sur l'investissement responsable. Il dévoile que des progrès supplémentaires sont nécessaires dans la prise en compte des facteurs ESG pour les investissements obligataires.

Abdallah Nauphal, directeur général d'Insight, a déclaré : "Les obligations jouent un rôle dominant sur les marchés financiers et dans les portefeuilles des investisseurs à l'échelle mondiale, avec une émission annuelle de titres de créance environ 40 fois supérieure à celle des marchés d'actions. L'investissement responsable s'est traditionnellement concentré sur la manière dont les actionnaires influencent les décisions de gestion. Cependant, la centralité du risque de défaut pour les évaluations de la dette indique clairement qu'il est urgent de se concentrer davantage sur les risques ESG tels qu'ils s'appliquent aux obligations - en tenant compte des opportunités et de la complexité de cette classe d'actifs. Cela est crucial pour optimiser les performances au service des investisseurs."

Changement climatique

Le rapport détaille les efforts d'Insight pour analyser et s'engager aux côtés des émetteurs sur les risques ESG... Ce travail est étayé par les notations “Prime ESG” développées par d'Insight, qui mettent en évidence les principaux risques auxquels sont confrontées des milliers d'entreprises et d'entités souveraines, en particulier le changement climatique.

Insight a augmenté son activité en 2020, avec 90% des 1.210 engagements couvrant les questions ESG, contre 82% des 1.151 engagements en 2019.

Les notations “Prime” d'Insight couvrent les risques ESG et climatiques des entreprises et des émetteurs souverains. Pour 2021, Insight a mis à jour les notations “Prime” du risque climatique, qui couvrent désormais 1.700 entreprises émettrices et analysent les risques physiques et de transition. De plus, Insight a introduit des notations d'impact souverain, illustrant comment 123 pays s'alignent sur les objectifs de développement durable des Nations unies.

Action collective

Le progrès passant nécessairement par une action collective, Insight a ainsi joué un rôle de premier plan dans le lancement d'une initiative avec l'International Capital Markets Association (ICMA), aux côtés d'autres grands gestionnaires d'actifs, afin d'améliorer la transparence de l'analyse ESG sur le marché des financements titrisés, qui représente 12.000 milliards de dollars.

Insight estime que l'intégration de l'analyse ESG dans l'ensemble des marchés des obligations, y compris les classes d'actifs plus complexes, est essentielle pour offrir aux investisseurs les meilleures performances...