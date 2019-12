Inondations dans le Sud-Est : une facture est estimée à 390 ME !

Au total, plus de 42.000 sinistres ont été déclarés dans le Var et les Alpes-Maritimes suite aux intempéries du 22 au 24 novembre et du 1er au 2 décembre...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le coût des dommages causés par les intempéries de fin novembre et de début décembre dans le Var et les Alpes-Maritimes s'alourdit... Initialement estimée à 285 millions d'euros, la facture pour les assureurs a été revue à la hausse, à 390 millions d'euros, avec plus de 42.000 déclarations de sinistres, comme l'a annoncé la Fédération française de l'assurance (FFA).

"Ce chiffre, qui est corroboré par la modélisation numérique des événements effectuée par la Caisse Centrale de Réassurance (CCR), se répartit entre les dégâts causés aux habitations (54%), aux automobiles (12%) et aux biens professionnels (34%)", a précisé la FFA.

Bilan encore provisoire

Ce bilan reste toutefois provisoire, car les assureurs ont limité leur évaluation au 6 décembre. Le nombre de sinistres pour les deux épisodes pluvieux qui se sont abattus dans le Sud-Est, du 22 au 24 novembre et du 1er au 2 décembre, pourrait ainsi atteindre 57.000.

Concernant le bilan humain, 13 personnes sont décédées à la suite des violentes intempéries sur la Côte d'Azur, dont trois secouristes qui étaient partis en hélicoptère à l'aide des sinistrés.

Plus coûteux que les inondations dans l'Aude et à Béziers

Ces intempéries s'annoncent par ailleurs plus coûteuses que les inondations record de l'automne 2018, dans l'Aude. En effet, celles-ci avaient occasionné près de 29.000 sinistres pour un coût estimé global de 256 millions d'euros.

De son coté, "l'épisode pluvieux centré sur Béziers des 22, 23 et 24 octobre derniers a engendré 50 000 sinistres pour un coût estimatif de 138 millions d'euros", avait rappelé la FFA...