Innovation : la croissance des demandes de brevets en Europe s'est poursuivie en 2022

Les demandes de brevets sont en hausse de 2,5% malgré les incertitudes mondiales...

(Boursier.com) — En 2022, l'Office européen des brevets (OEB) a reçu 193.460 demandes de brevets, soit 2,5% de plus que l'année précédente : un nouveau record. Le baromètre Patent Index 2022 de l'OEB, publié aujourd'hui, montre que les demandes de brevets ont continué d'augmenter l'année dernière, après une hausse de 4,7% en 2021 précédée d'un léger fléchissement (- 0,6%) en 2020.

Le nombre de demandes de brevets, indicateur précoce des investissements des entreprises en recherche et développement, montre que l'innovation a bien résisté l'année dernière malgré les incertitudes économiques pesant sur le monde entier... "Concernant les défis de l'innovation verte, nous observons une croissance solide et continue des demandes de brevets liées aux technologies propres et aux autres moyens qui créent, transfèrent et stockent l'électricité", a déclaré António Campinos, président de l'OEB. "C'est cet élan permanent qui permet d'assurer la transition énergétique. Les inventeurs travaillent également à un avenir plus intelligent, à mesure que la quatrième révolution industrielle s'installe dans nos vies, nos secteurs et nos industries - et qu'elle s'étend à d'autres domaines, des transports aux soins de santé. C'est justement ce que révèle la croissance ininterrompue des demandes de brevets dans le domaine des technologies numériques et des semi-conducteurs."

Essor de l'innovation dans les technologies numériques, les batteries et les semi-conducteurs

La communication numérique est une fois de plus le domaine qui a enregistré le plus grand nombre de demandes de brevets l'année dernière (+11,2% par rapport à 2021), suivi de près par les technologies médicales (+1%) et l'informatique (+1,8%). La forte hausse des demandes de brevets dans le domaine des technologies numériques se répercute aussi dans une large mesure sur d'autres domaines tels que la santé, les transports et l'agriculture.

Le domaine des machines, appareils et énergie électriques (+18,2%), qui regroupe les inventions liées à l'énergie propre, est, parmi les dix premiers domaines technologiques, celui dont la croissance a été la plus rapide, en raison notamment de l'essor des technologies de batterie (+48%).

Semi-conducteurs et technologies audiovisuelles

Les semi-conducteurs (+19,9%) et les technologies audiovisuelles (+8,1%) ont connu aussi une forte croissance mais ils partaient d'un niveau plus bas... L'activité brevets enregistrée dans le domaine des produits pharmaceutiques est en progression constante (+1%), se hissant devant le secteur des transports (- 2,6%) et faisant ainsi son entrée dans le top 5 des domaines technologiques, pour la première fois en dix ans.

Le domaine des biotechnologies (+11%) continue également son expansion. Forte croissance des demandes venant de la Chine et des États-Unis En 2022, les 5 premiers pays d'origine des demandes de brevets auprès de l'OEB étaient les États-Unis (un quart du total), l'Allemagne, le Japon, la Chine et la France.

La croissance des demandes de brevets observée en 2022 est due en grande partie aux demandes déposées par la Chine (+15,1% par rapport à 2021), qui ont plus que doublé au cours des cinq dernières années, et, dans une moindre mesure, à celles provenant des États-Unis (+2,9%) et de la République de Corée (+10%). Le nombre de demandes de brevets provenant des 39 États membres de l'Organisation européenne des brevets était au même niveau qu'en 2021 (+0,1%), mais la proportion qu'elles représentent a diminué d'un point supplémentaire, arrivant juste en dessous de 44%...

La part grandissante de demandes auprès de l'OEB en provenance de pays non européens illustre bien l'attractivité du marché européen des technologies pour les entreprises du monde entier. S'agissant des tendances technologiques, les demandes de brevets venant des États-Unis affichent une nette augmentation dans les domaines de la communication numérique d'une part et des machines/appareils électriques et de l'énergie électrique d'autre part...

Les entreprises européennes ont déposé moins de demandes de brevets dans la communication numérique mais beaucoup plus dans l'informatique, les technologies médicales et des biotechnologies. Les demandes venant de Chine ont augmenté dans la plupart des grands domaines technologiques.

Tendances en Europe par pays : moins de demandes de la part des entreprises allemandes ; l'Irlande, la Suisse et la Belgique championnes de la croissance !

Les demandes de brevets venant de l'Allemagne, en tête des pays européens en termes de quantité, ont baissé de 4,7% l'année dernière en raison essentiellement du déclin observé dans des domaines comme les transports (notamment l'automobile), les machines/appareils électriques et l'énergie électrique et la chimie fine organique.

Les demandes venant de la plupart des autres grands pays européens sont en hausse, avec notamment la France (+1,9%), la Suisse (+5,9%) et les Pays-Bas (+3,5%). Parmi les autres pays avec plus de 1.000 demandes, ceux qui présentent les plus fortes croissances sont l'Irlande (+12,3%), la Belgique (+5%) et l'Autriche (+3,4%). S'agissant du nombre de demandes de brevets par habitant, la Suisse est une nouvelle fois au premier rang, suivie par quelques pays nordiques...

Huawei en tête du classement des demandeurs

En 2022, Huawei comptait parmi les premiers demandeurs de brevets auprès de l'OEB (no 1 en 2021), suivi par LG (qui occupait la troisième place en 2021), Qualcomm (passant de la septième à la troisième place), Samsung et Ericsson.

Le top 10 comprend quatre entreprises européennes, deux sud-coréennes, deux américaines, une chinoise et une japonaise.

Une demande de brevet sur cinq est déposée par une petite entreprise

Les brevets ne présentent pas un intérêt seulement pour les grandes entreprises... Une proportion importante de demandes déposées auprès de l'OEB émane de petites structures : ainsi, en 2022, une demande de brevet sur cinq originaires d'Europe a été déposée par un inventeur individuel ou par une petite ou moyenne entreprise (moins de 250 employés). Par ailleurs, 7% des demandes provenaient d'universités et d'organismes publics de recherche...