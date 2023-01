'Influenceurs' : le gouvernement veut définir un 'code de bonne conduite'

Alors qu'il entend encadrer l'activité des vedettes des réseaux sociaux, qui promeuvent des marques auprès de leur public dans des conditions pas toujours très claires, le gouvernement a annoncé l'ouverture d'une consultation publique...

(Boursier.com) — Alors que les polémiques se succèdent dans l'univers du marketing d'influence, les pouvoirs publics souhaitent encadrer l'activité des vedettes des réseaux sociaux, qui promeuvent des marques auprès de leur public dans des conditions pas toujours très claires, et réglementer un secteur qui attire de plus en plus les annonceurs publicitaires. Après avoir organisé une table ronde à Bercy en novembre dernier, le gouvernement a annoncé l'ouverture d'une consultation publique pour définir "un code de bonne conduite".

Dans une vidéo publiée dimanche sur les réseaux sociaux, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a appelé à participer "au maximum" à la concertation "pour mieux accompagner et encadrer les influenceurs". "J'ai besoin de vous", a-t-il lancé, précisant que les créateurs de contenu sur Internet, "plus connus sous le nom d'influenceurs" sont "150.000".

"Vous êtes des millions à consulter leurs avis, leurs recommandations dans le domaine de la mode, du sport, de la beauté, des voyages. Ils jouent donc un rôle dans notre vie quotidienne. Cela leur donne une responsabilité particulière", a également estimé le locataire de Bercy...

Protéger les consommateurs et accompagner les influenceurs

S'il affirme que "parmi tous ces influenceurs, l'immense majorité d'entre eux respecte évidemment les règles", le ministre a tenu à prévenir qu'il existe aussi "certaines arnaques ou parfois tout simplement certains oublis". "On oublie de dire qu'on a été payé pour recommander tel produit, tel site ou tel voyage", a-t-il ajouté. Dans le cadre d'un don de produit ou d'une collaboration rémunérée, la règle est pourtant simple : les influenceurs doivent clairement mentionner leurs partenariats à leur communauté.

"Ce sont ces écarts, ces manquements, parfois ces tricheries, que nous voulons corriger avec la régulation de ce secteur", a expliqué Bruno Le Maire, soulignant que l'objectif est de "protéger les consommateurs" avant tout. "C'est ensuite d'accompagner les influenceurs qui sont responsables", a-t-il ajouté.

Selon le ministre de l'Economie, il faudra se mettre d'accord "sur un certain nombre de règles, de comportements", pour bâtir avec les influenceurs "un code de bonne conduite". Accessible jusqu'au 31 janvier, la consultation publique "permettra à tous les Français qui le souhaitent de s'exprimer sur 11 mesures réparties en quatre thématiques", a-t-il détaillé.

Une "nouvelle forme de travailleurs"

Une proposition de loi visant à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux a déjà été déposée fin décembre par les deux députés socialistes, Arthur Delaporte et Boris Vallaud. Le texte entend encadrer l'activité des influenceurs, qui constituent une "nouvelle forme de travailleurs" sur les réseaux sociaux, alors que "la part des divertissements dont l'objectif est de suivre le quotidien de candidats jusque-là anonymes a considérablement augmenté", depuis "l'apparition de la télé-réalité dans les années 2000 et la diffusion des émissions 'Loft Story' puis la 'Star Academy'".

Ils proposent notamment d'interdire la promotion des "placements ou investissements financiers et actifs numériques entraînant des risques de perte pour le consommateur" par les influenceurs. La proposition sera examinée début février par l'Assemblée nationale.

Pour rappel, en juillet 2021, Nabilla Benattia-Vergara a été condamnée à 20.000 euros d'amende après avoir été épinglée pour "pratiques commerciales trompeuses par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). L'influenceuse avait fait la promotion de services financiers sur Snapchat sans mentionner qu'elle était rémunérée pour cela...