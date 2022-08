Inflation : vers une taxation des "super profits" des entreprises, ou pas ?

"Personne ne comprendrait que des entreprises dégagent des profits exceptionnels alors même que les Français peuvent être inquiets pour leur pouvoir d'achat", a affirmé la Première ministre Elisabeth Borne.

(Boursier.com) — Alors que l'idée d'une taxe sur les super profits des entreprises qui bénéficient de l'inflation fait débat en France, y compris au sein de la majorité, la Première ministre Elisabeth Borne s'est exprimée sur la question dans sa première interview depuis la pause estivale, affirmant ne pas être "hostile" au principe d'une taxe sur les "super profits".

"Je ne ferme pas la porte à taxer les super profits", a révélé la cheffe du gouvernement au 'Parisien', estimant que "personne ne comprendrait que des entreprises dégagent des profits exceptionnels alors même que les Français peuvent être inquiets pour leur pouvoir d'achat". Pour rappel, plusieurs pays européens, comme l'Espagne, ont déjà choisi d'instaurer ce dispositif.

Elle juge toutefois plus efficace une baisse volontaire des prix par les entreprises afin de protéger le pouvoir d'achat des consommateurs. "Mais je pense que le plus efficace et le plus concret pour les Français, c'est quand une entreprise, quand elle le peut, baisse les prix pour le consommateur et donne du pouvoir d'achat à ses salariés", ajoute-t-elle...

"Les entreprises qui font des super profits doivent rendre du pouvoir d'achat aux Français"

Pour Elisabeth Borne, une nouvelle taxe n'est pas l'option la plus favorable. "Prioritairement, je pense que les entreprises qui font des super profits doivent rendre du pouvoir d'achat aux Français en mobilisant les dispositifs votés début août", avec notamment le triplement de la prime pouvoir d'achat, dite "prime Macron", sans charges sociales ni fiscalité, a-t-elle expliqué, tout en assurant qu'elle sera "attentive à ce qu'elles le fassent".

Le groupe d'énergie TotalEnergies, ainsi que le transporteur maritime CMA CGM, ont d'ores et déjà annoncé fin juillet des baisses de prix, répondant alors à l'appel du gouvernement d'accentuer leur participation à la lutte contre l'inflation.

"C'est l'Etat qui a engrangé le plus de super profits cette année", selon le Medef

Dimanche, lors de son discours de clôture de l'Université d'été de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon a appelé à "taxer les profiteurs de crise" qui "se sont enrichis grossièrement pendant cette période". "Il faut augmenter la contribution des très grandes entreprises au financement de la vie collective", a-t-il exigé.

Au micro de 'France Inter' ce lundi, le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux s'est opposé à cette idée. "C'est l'Etat qui a engrangé le plus de super profits cette année", a-t-il affirmé. "Qui est le plus grand super profiteur, si j'ose, qui fait les plus grands super profits ? c'est l'Etat ", a-t-il insisté.

Les recettes fiscales du premier semestre 2022 ont augmenté de 27 mds d'EUR grâce aux super-profits des entreprises. Celui qui fait les plus importants super-profits, c'est l'Etat !#LaREF22 — Geoffroy Roux de Bézieux (@GeoffroyRDB), via Twitter