Inflation : "Tout va coûter plus cher" lors des fêtes de fin d'année, prévient Michel-Edouard Leclerc

(Boursier.com) — Alors que l'inflation en France devrait rester à un niveau élevé dans un contexte incertain à l'approche de l'hiver, la grande distribution a commencé ses achats pour les fêtes de fin d'année. Sur 'BFMTV' dimanche, Michel-Edouard Leclerc a préféré prévenir les Français que l'inflation touchera les produits de Noël, dont certains produits phares. "Tout va coûter plus cher", a ainsi mis en garde le président du comité stratégique des centres E.Leclerc.

"Cela coûtera plus cher d'offrir des jouets à ses enfants", a-t-il affirmé, invoquant "les coûts de transport". "Dans les Vosges, il y a la filière française de jouets qui est sympa, mais vous savez bien que 80%, ce sont des grandes marques internationales avec des licences qui coûtent beaucoup plus cher", a-t-il expliqué.

Selon lui, "les consommateurs vont devoir faire des arbitrages en mangeant des pâtes premier prix et du vin de pays pour pouvoir offrir à leur enfant un beau jouet". "Par contre, c'est le rôle du commerçant, on n'est pas obligé de tout répercuter", a estimé Michel-Edouard Leclerc.

"On va compenser un certain nombre de hausses"

"Il y a des tas de produits où on ne va pas prendre nos marges [...] Notre intérêt à nous, c'est quand même que la croissance des ventes soit là, et tant pis si on gagne pas d'argent. Donc on va compenser un certain nombre de hausses, sur des chocolats, sur des confiseries, on va les compenser en ne prenant pas de marge à Noël parce qu'on ne veut pas perdre nos clients en janvier", a-t-il assuré.

Par ailleurs, le président du comité stratégique des centres E.Leclerc. a regretté le développement d'une forme de "paupérisation des modes de consommation" en France en raison de l'inflation, évoquant une "vraie inflation durable". "Je ne sais pas jusqu'où ça ira", a-t-il toutefois reconnu.

Pour rappel, pour le deuxième mois consécutif, la hausse des prix a ralenti dans l'Hexagone en septembre en raison d'une atténuation de la hausse des prix de l'énergie et des services, même si l'inflation devrait rester à un niveau élevé dans un contexte incertain à l'approche de l'hiver. L'inflation calculée aux normes françaises ralentit à +5,6% sur un an en septembre après 5,9% en août, comme l'a montré la première estimation de l'inflation calculée aux normes européennes publiée par l'Insee.