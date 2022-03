Inflation record, hausse du Smic en mai

Le salaire minimum va augmenter automatiquement le 1er mai entre 2,4% et 2,6%, conséquence de la forte inflation enregistrée ces quatre derniers mois.

(Boursier.com) — Le rythme de l'inflation sur un an devrait atteindre un niveau record en mars, selon une première estimation du taux harmonisé selon les normes européennes publiée jeudi par l'Insee. L'indice des prix à la consommation harmonisé IPCH, qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, s'inscrit en hausse de 1,6% sur un mois en mars, et affiche une progression de 5,1% sur un an - contre un taux d'inflation annuel de 4,2% en février.

L'inflation sur un an atteint ainsi son plus haut niveau depuis que l'Insee a commencé à calculer l'évolution des prix en l'harmonisant selon les normes européennes, en 1997.

Hausse du Smic

Dans ce contexte de hausse des prix, le Smic va augmenter automatiquement le 1er mai entre 2,4% et 2,6%, selon le ministère du Travail. Le salaire minimum s'élève actuellement à 1.603 euros brut par mois. Il devrait donc monter entre 1.641 et 1.647 euros brut au 1er mai, c'est à dire 1.269 euros à 1.299-1.304 euros net (+30 à +35 euros). Le Smic horaire brut passerait à 10,82-10,85 euros.

La hausse exacte sera connue le 15 avril quand l'Insee publiera son estimation définitive de la hausse des prix pour le mois mars. Le Smic a déjà progressé en octobre et en janvier, déjà à cause de l'inflation.