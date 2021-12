Inflation, pouvoir d'achat, salaires... Ce que nous réserve 2022

L'inflation devrait continuer à accélérer début 2022, avant de ralentir avec les prix de l'énergie, selon l'Insee et la Banque de France. Les salaires devraient progresser, mais le pouvoir d'achat serait tout de même raboté par l'inflation...

Malgré les incertitudes persistantes liées à la situation sanitaire, les économistes continuent de tabler sur une poursuite de la reprise économique française en 2022 et 2023, bien qu'à un rythme moins élevé qu'en 2021, année marquée par un vif rebond par rapport à la récession de 2020 (-8%) induite par la pandémie de Covid-19.

Ainsi, la Banque de France note que l'activité économique a retrouvé son niveau d'avant-crise dès le troisième trimestre 2021, et la reprise est solide cette année. La croissance du PIB atteindrait 6,7% en 2021 en moyenne annuelle, puis encore 3,6 % en 2022 et 2,2 % en 2023, avant un retour sur un rythme proche du potentiel et nettement plus faible à seulement 1,4% en 2024.

Un pouvoir d'achat au ralenti l'an prochain

Dans ces conditions, la Banque de France voit la hausse du pouvoir d'achat des Français ralentir l'an prochain à +0,6%, après un gain estimé 1,7% en 2021 et une quasi-stagnation en 2020 (+0,2%). Dans ses dernières projections macroéconomiques de décembre 2021, la BdF prévoit ensuite une hausse de 1,3% en 2023 et de 1,1% en 2024

De son côté, l'Insee a calculé dans sa dernière note de conjoncture publiée le 14 décembre, que le pouvoir d'achat aura augmenté de 1,8% en 2021 par unité de consommation (après avoir stagné en 2020 pour cause de Covid). L'indemnité inflation de 100 euros, dont doivent bénéficier 38 millions de Français en fin d'année, contribuera notamment à cette hausse.

Toutefois, 2022 devrait démarrer plus difficilement, avec un acquis de pouvoir d'achat moyen en recul de 0,2% par ménage au premier semestre (et de -0,5% par unité de consommation). Cet acquis mesure l'évolution annuelle qui serait prévue si le pouvoir d'achat par unité de consommation restait figé au troisième puis au quatrième trimestre à son niveau du deuxième trimestre.

Toutefois, l'institut de la statistique précise que l'acquis à mi-année ne préjuge pas de l'évolution du pouvoir d'achat sur l'ensemble de 2022. Au second semestre, le pouvoir d'achat pourrait bénéficier de la progression des revenus d'activité et de l'incidence des mesures fiscales ou sociales, comme la poursuite de la réforme de la taxe d'habitation, relève l'Insee.

Hausses de salaires en vue

Ainsi, en 2022, "les salaires nominaux seraient relativement dynamiques, mais leur progression en termes réels serait plus contenue" qu'en 2021, estime l'Insee. Quant à la Banque de France, elle voit aussi les salaires progresser, avec notamment la revalorisation prévue du SMIC, de 0,9% au 1er janvier, après +2,2 % en octobre.

Par ailleurs, les négociations de branche commencent à déboucher sur des revalorisations des grilles de rémunérations, ce qui amène la BdF à prévoir "une nette progression des salaires sur la durée". Elle pourrait être "de l'ordre de 3% par an", a ainsi indiqué François Villeroy de Galhau, son gouverneur, au quotidien 'Les Echos'.

Des métiers à rendre plus attractifs

A la mi-novembre, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire avait estimé sur 'Sud Radio' que des augmentations de salaires étaient souhaitables, mais seulement "quand il y a tensions sur le recrutement". Il avait notamment cité les métiers de la restauration qu'il faudrait "rendre plus attractifs".

L'évolution finale du pouvoir d'achat dépendra donc de l'évolution des salaires, mais aussi de celle des prix, avec une inflation qui a accéléré tout au long de 2021 pour atteindre 3,4% en novembre sur un an calculée par l'indice IPCH.

Une inflation de l'ordre de 2,5% en 2022, mais en forme de "bosse"

L'Insee envisage que l'inflation se stabilisera légèrement au-dessus de 2,5% à l'été 2022, en formulant l'hypothèse que les prix du pétrole et des matières premières se stabiliseront. La contribution de l'énergie à l'inflation diminuerait donc, mais celle des produits manufacturés augmenterait, reflétant avec retard la très vive hausse des prix de production de l'industrie (+16,3 % en novembre sur un an, après +14% en octobre 2021).

Pour la Banque de France, l'inflation totale atteindrait un pic au quatrième trimestre 2021, sous l'effet des tensions sur le prix du pétrole et les contraintes d'offre, qui entraînent de fortes hausses des prix de l'énergie et des produits manufacturés. L'inflation baisserait ensuite progressivement pour repasser sous 2% d'ici à la fin 2022, formant ce que la BdF appelle "la bosse de l'inflation". Sur l'ensemble de 2022, l'inflation s'établirait ainsi en moyenne à 2,5%, après +2,1% en 2021 et +0,5% en 2020.

En 2023 et 2024, la hausse des prix se calmerait à respectivement 1,5% et 1,6% pour l'indice IPCH (harmonisé au plan européen).