Inflation : pourquoi les Italiens font la grève des pâtes

Les appels au boycott de cet aliment, qui est à la base de la cuisine italienne, se multiplient.

(Boursier.com) — C 'est l'aliment de base préféré du pays... Pourtant l'Italie fait la grève des pâtes depuis jeudi, à l'appel d'associations de consommateurs. L'idée est de ne plus acheter de spaghettis, linguines et autres macaronis dans les supermarchés jusqu'au 29 juin, pour protester contre l'envolée de leurs prix - plus du double du taux d'inflation national.

Bien que l'inflation générale se soit atténuée au cours des derniers mois, le prix du kilogramme de pâtes en Italie était encore en hausse de 14% en glissement annuel en mai, contre 15,7% en avril et 17,5% en mars, selon les statistiques officielles. Début mai, le ministère italien de l'Industrie, Adolfo Urso, a convoqué une réunion de crise avec producteurs, distributeurs et associations de fabricants de pâtes. Mais alors qu'en France, le gouvernement fait pression sur les industriels pour qu'ils baissent leurs tarifs, Rome a finalement décidé de ne pas intervenir et a assuré que le marché allait bientôt corriger car les coûts de l'énergie et des matières premières continuaient de baisser.

Prix du blé

La situation est le même partout en Europe. L'inflation du prix des pâtes a atteint 27,6% au Royaume-Uni en avril, 21,8% en Allemagne et 21,4% en France, selon les données de l'Union européenne. Les pâtes consommées en Europe sont fabriquées principalement à partir de blé dur canadien importé en grande partie en Italie, le plus grand producteur mondial. La chaleur extrême et la sécheresse au Canada en 2021 ont entraîné une forte baisse de la production et fait monter les prix en flèche.

Ces prix ont diminué régulièrement depuis décembre 2021, mais ont rebondi ces dernières semaines après l'effondrement du barrage ukrainien de Kakhovka, qui a frappé les marchés mondiaux du blé.

Les Italiens sont les plus grands mangeurs de pâtes au monde, consommant environ 23 kilogrammes par an, selon l'Organisation internationale des pâtes.