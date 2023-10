Inflation : pourquoi le prix du sucre s'envole à son tour...

Les cours ont flambé de près de 10% au mois de septembre, selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

(Boursier.com) — Les prix des produits alimentaires internationaux sont restés stables dans l'ensemble au mois de septembre, selon l'indice dressé par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). La baisse des cours des huiles végétales, des produits laitiers et de la viande a en effet été compensée le mois dernier par une augmentation notable des cours du sucre et du maïs.

Dans le détail, l'Indice FAO des prix du sucre a bondi de 9,8% par rapport au mois d'août et a ainsi atteint son plus haut niveau depuis novembre 2010. E cause, la crainte de plus en plus vive d'un resserrement de l'offre mondiale pendant la prochaine campagne de récolte...

Baisse de production

"Les premières estimations indiquent une baisse de la production en Thaïlande et en Inde, deux des principaux producteurs, baisse qui est associée au phénomène El Niño qui sévit actuellement", peut-on lire dans un communiqué.

Ce phénomène climatique se caractérise par des températures anormalement élevées de l'eau dans la partie est de l'océan Pacifique sud. Le volume important de la récolte qui a lieu actuellement au Brésil dans des conditions météorologiques favorables a toutefois limité la hausse mensuelle des prix mondiaux du sucre.

Du côté des baisses, l'indice FAO des prix des huiles végétales a reculé de 3,9% par rapport au mois d'août, celui des produits laitiers a cédé 2,3% et enregistre sa 9ème baisse mensuelle consécutive, et celui de la viande s'est contracté de 1%...