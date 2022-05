Inflation : pourquoi le coût de l'alimentation inquiète tant le gouvernement

Selon Allianz Trade, les prix des distributeurs pourraient croître de 8,2%, soit une hausse des dépenses alimentaires annuelles de 224 euros par personne en 2022, pour un total atteignant 2.963 euros.

(Boursier.com) — Alors que le nouveau gouvernement a réaffirmé sa priorité de "protéger les Français" contre la hausse des prix et de lutter contre l'inflation, une étude d'Allianz Trade a prévenu ce mardi que "le pire est à venir" pour les consommateurs. Selon les experts de l'assureur, le coût de l'alimentation dans l'Hexagone pourrait bondir de plus de 200 euros par personne en 2022.

"En France, les prix des distributeurs alimentaires pourraient croître de +8,2%, ce qui engendrerait une hausse des dépenses alimentaires annuelles de +224 euros par personne cette année, pour un total atteignant 2.963 euros", explique Aurélien Duthoit, conseiller sectoriel chez Allianz Trade.

Ces estimations se basent sur l'hypothèse que les distributeurs alimentaires européens répercuteront 75% de la hausse des prix des producteurs alimentaires observée depuis janvier 2021 sur leurs prix de ventes finaux. "Ainsi, les prix des distributeurs alimentaires européens pourraient croître de +9,4% cette année", avertissent les experts...

254 euros supplémentaires en Allemagne

Dans ce contexte, les dépenses alimentaires annuelles des consommateurs européens devraient augmenter cette année de 243 euros par personne par rapport à 2021, pour atteindre 2.530 euros.

Mais c'est le consommateur allemand qui sera parmi les plus affectés, avec une hausse des prix des distributeurs alimentaires estimée à 10,7% en 2022, soit une augmentation des dépenses alimentaires annuelles estimée à 254 euros sur un an.

Pour l'heure, "moins de la moitié de l'inflation des prix des produits alimentaires constatée en amont a été répercutée sur les prix auxquels sont vendus ces produits aux consommateurs finaux, les ménages", note l'étude. Si les industriels du secteur agroalimentaire européen ont augmenté leurs prix de 14% depuis le début de l'année 2021, les distributeurs de produits alimentaires n'ont en revanche augmenté leurs prix que de 6%.

"Une situation transitoire"

"Il s'agit d'une situation transitoire : les prix pratiqués par les distributeurs finissent, dans l'ensemble et avec un certain décalage dans le temps, par refléter les hausses de coûts en amont. Face à la situation actuelle, avec des volumes de ventes en recul et une inflation particulièrement forte, la rentabilité des distributeurs alimentaires européens est sous pression", constate Aurélien Duthoit.

"Ils n'auront d'autre choix que de répercuter cette hausse de coûts sur leurs prix de ventes tout en essayant de préserver leurs parts de marché, dans un secteur très concurrentiel. Pour le consommateur final, il ne fait aucun doute que le prix moyen du panier va continuer d'augmenter', ajoute-t-il...