Inflation : plus une minute à perdre ?

L'inflation est bien en passe d'être sous contrôle selon la Fed

(Boursier.com) — Wall Street a débuté l'année dans le rouge, malgré les dernières minutes de la Fed plutôt rassurantes, les valeurs technologiques restant discutées dans le sillage d'Apple qui a subi une dégradation de Barclays. Parmi les autres 'Magnificent Seven', Tesla a souffert aussi, alors que la pression des constructeurs chinois se fait de plus en plus forte sur le marché de la voiture électrique... Les marchés se sont par ailleurs inquiétés des risques d'escalade armée au Proche-Orient après le dernier attentat qui a frappé l'Iran et les récentes initiatives militaires d'Israël au Liban. De quoi faire remonter le pétrole sur les 79$ le baril de brent...

Dans le cadre de la publication des dernières minutes de la Fed, les responsables monétaires américains ont en revanche semblé convaincus que l'inflation était bien en passe d'être sous contrôle, soulignant "des risques moins élevés", et affichant leur préoccupation sur les conséquences économiques éventuelles d'une politique monétaire "excessivement restrictive"...

L'inflation sous contrôle ?

Par conséquent, selon ce compte-rendu de la réunion de décembre de la banque centrale américaine, publié mercredi soir, "presque tous les participants ont indiqué qu'un objectif de taux d'intérêt moins élevé serait approprié d'ici la fin 2024"... Un "certain nombre de participants" ont mis en exergue l'incertitude persistante sur la durée du maintien d'une politique très stricte, du fait des progrès réalisés dans la lutte face à l'inflation dans le cadre du cycle de resserrement monétaire entamé en mars 2022, est-il encore écrit dans ces "minutes".

A l'issue de sa réunion des 12-13 décembre derniers, la Fed avait maintenu inchangés ses taux d'intérêt, indiquant dans son communiqué que le cycle de resserrement monétaire touchait à sa fin et signalant une baisse des taux à venir pour l'année qui vient... Illustration des progrès réalisés par l'institution pour contrôler la flambée des prix, les responsables de la Fed n'ont cette fois pas qualifié l'inflation d'"inacceptablement élevée", une grande première depuis juin 2022 !

Pas de calendrier

Ce compte-rendu de la réunion de décembre ne donne toutefois aucune précision sur le calendrier de baisse de taux envisagé par la Fed en 2024... Les responsables de la banque centrale ont toutefois noté "un degré inhabituellement élevé d'incertitude" concernant l'horizon économique. Les participants à la réunion ont aussi "souligné qu'il serait approprié que la politique reste restrictive pendant quelque temps, jusqu'à ce que l'inflation diminue de manière claire vers l'objectif" de 2% de la Fed...

Rappelons que lors de la dernière réunion de la Fed, l'autorité monétaire avait opté pour un statu quo, laissant ses taux inchangés entre 5,25 et 5,5%... Les opérateurs avaient salué un discours nettement plus souple de Jerome Powell, le patron de l'institution monétaire américaine. Selon l'outil FedWatch du CME Group, il est très probable que la Fed maintienne encore sa fourchette de taux le 31 janvier (probabilité de 91%), à l'issue de la prochaine réunion monétaire, avant de procéder sans doute le 20 mars, lors de la réunion suivante, à un premier assouplissement ramenant les taux entre 5 et 5,25%...

Chemin à suivre...

Notons par ailleurs que Thomas Barkin de la Fed s'exprimait en public mercredi... L'occasion pour lui de rappeler que l'inflation et l'économie détermineront le chemin à suivre en matière de politique monétaire, selon les termes du dirigeant de la Fed de Richmond. Selon lui, "un atterrissage en douceur de l'économie est de plus en plus concevable". Il n'est toutefois pas assuré, d'autant que l'immobilier et les services pourraient souffrir d'une inflation persistante sur les 2%... T. Barkin s'est montré quoi qu'il en soit globalement confiant, jugeant que la Fed "fait de réels progrès sur le front de l'inflation, l'économie restant par ailleurs saine". Il a souligné que l'inflation des dépenses de consommation personnelle de base sur six mois est désormais "juste en dessous" de l'objectif de 2%. Pourtant, le dirigeant indique que de potentielles nouvelles hausses de taux ne sont pas encore exclues et qu'il est trop tôt pour faire une prévision concernant la décision monétaire du mois de mars... Histoire de maintenir un semblant de suspense ?

Retrouvez notre dossier spécial money management avec IG !