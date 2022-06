Inflation : Pas de "chèque alimentation" avant 2023 ?

Gabriel Attal espère pouvoir présenter cette mesure, très technique selon lui, l'année prochaine.

(Boursier.com) — A quoi va ressembler l'aide versée à la rentrée aux plus modestes qui font face à la hausse des prix ? Le ministre des Comptes publics en a dit un peu plus vendredi matin au micro de franceinfo... "Dans l'année 2020, pendant la crise Covid, on a eu l'occasion de verser par deux fois une aide exceptionnelle pour les familles les modestes", c'est-à-dire "les familles qui étaient aux minimas sociaux, je crois que quatre millions de familles avaient été concernées", a déclaré Gabriel Attal. "Je ne peux pas vous faire d'annonce ici, mais je pense que c'est une bonne référence de ce qu'on est capables de faire", ajoute-t-il...

"On s'adapte aussi à la situation familiale puisque la Première ministre l'a dit, le nombre d'enfants dans le foyer sera évidemment comptabilisé pour le versement" de cette aide, a-t-il rappelé. Le montant qui sera versé aux foyers éligibles n'est pas connu mais pourrait être compris entre 100 et 150 euros. L'aide sera présentée dans le cadre du projet de loi "pouvoir d'achat" dans les prochaines semaines.

Quid du chèque alimentation ?

L'option d'un chèque alimentation, sur la table de l'exécutif depuis des mois, a encore une fois été repoussée. "On veut qu'il veut voie le jour, mais on veut aussi remplir les objectifs", a affirmé Gabril Attal, rappelant que l'idée est d'aider les Français qui n'en ont pas les moyens à acheter des produits bio et locaux.

"C'est assez compliqué techniquement de pouvoir avoir une aide qui vient cibler certains produits à certains endroits et c'est tout le travail qui est en train d'être mené entre Bercy et le ministère de l'Agriculture pour trouver la meilleure solution. Le fait est qu'elle n'est pas aboutie aujourd'hui. (...) On espère pouvoir présenter cette mesure en 2023", a indiqué le ministre.