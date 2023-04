Inflation : Olivier Véran dénonce les marges de Coca-Cola et Unilever

"Danone a un taux de marge qui est maîtrisé", tandis qu'"Unilever, c'est plutôt 17-18%" et pour "Coca-Cola, on monte carrément au triple par rapport à Danone, c'est-à-dire 24-25%", a affirmé le porte-parole du gouvernement.

(Boursier.com) — Alors que la Première ministre, Elisabeth Borne, a récemment réclamé aux industriels une baisse des prix des produits alimentaires "d'ici à la fin du mois de juin", le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a pointé du doigt les taux de marge de certains groupes agroalimentaires étrangers qu'il juge plus élevés que ceux des entreprises françaises.

"L'un des grands groupes français agroalimentaire, Danone, a un taux de marge qui est maîtrisé aux alentours de 9%", mais "je vois que quand commence à parler de groupes américains, comme Unilever [Unilever est désormais une entreprise néerlando-britannique, ndlr], c'est plutôt 17-18% et que quand il s'agit de Coca-Cola on monte carrément au triple par rapport à Danone, c'est-à-dire 24-25%", a-t-il affirmé ce vendredi sur 'BFMTV'.

"Cela veut dire que je vois que des groupes français ont manifestement fait des efforts pour maîtriser leur taux de marge", et que certaines grandes marques étrangères/internationales, et que les Français apprécient et qu'ils aiment avoir dans leur caddie, ont des taux de marge qui sont bien supérieurs", a-t-il résumé.

L'inflation accélère à 5,9% en avril

"On atteint même 47%" pour "certains groupes américains", selon le porte-parole du gouvernement, qui appelle à "la transparence". "Il faut qu'il y ait un effort supplémentaire réalisé par des groupes industriels", a insisté Olivier Véran.

Interrogée jeudi sur 'France 2', Elisabeth Borne a demandé aux industriels une répercussion de la baisse du prix des matières premières sur le tarif final, impliquant alors "des baisses concrètes, tangibles" des prix dans les rayons "d'ici à la fin du mois de juin". Pour ce faire, l'ouverture de nouvelles négociations entre distributeurs et industriels est nécessaire...

Après un ralentissement à 5,7% en mars, l'inflation a rebondi à 5,9% sur un an en avril en France, selon une première estimation de l'Insee publiée ce vendredi. Concernant les prix de l'alimentation, ils ont progressé de 14,9% sur un an après avoir frôlé les 16% le mois précédent...