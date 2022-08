Inflation : "nous sommes actuellement au pic", affirme Olivier Véran

"C'est une inflation qui devrait commencer à baisser début 2023 et donc devenir plus supportable pour les Français", a indiqué le porte-parole du gouvernement...

(Boursier.com) — Comme l'avait déjà fait savoir le ministre de l'Economie Bruno Le Maire : "nous sommes actuellement au pic de l'inflation", a indiqué le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, en déplacement ce vendredi à l'hypermarché Carrefour de Ville-du-Bois, dans l'Essonne, avec le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe. "C'est une inflation qui devrait commencer à baisser début 2023 et donc devenir plus supportable pour les Français", a-t-il expliqué en direct à 'BFMTV'.

Face à ce pic inflationniste, il rappelle que des mesures d'urgence pour le pouvoir d'achat sont d'ores et déjà prévues pour la rentrée. "Nous avons gelé les prix du gaz et nous avons limité très fortement la hausse du prix de l'électricité jusqu'à la fin de l'année 2022, nous mettons en place une ristourne de 30 centimes par litre d'essence à la pompe pour les mois de septembre et octobre", a souligné le porte-parole du gouvernement.

"L'effort que l'Etat, avec l'argent des Français, est capable de développer aujourd'hui se fait sans augmentation de la dette et des impôts", s'est-il félicité, soulignant que la loi pouvoir d'achat, c'est 45 milliards d'euros de dépenses publiques qui ont été débloqués pour venir en aide aux familles dans cette période très particulière".

"Il y aura des choix à faire"

Ces aides ne pourront toutefois pas durer indéfiniment. "On doit faire attention non seulement aux économies des Français mais aussi à l'économie de la France", a estimé Olivier Véran, et de prévenir : "il y aura des choix et des décisions à prendre dans les prochains mois".

"On ne va pas pouvoir couvrir la totalité de la hausse du prix de l'énergie pendant des mois et des mois. Il faut s'attendre qu'il y ait une répercussion en début d'année prochaine. Il y aura forcément un impact sur certains produits de consommation sur les budgets des ménages", a-t-il averti, avant d'ajouter : "mais celles et ceux qui ne peuvent pas supporter une hausse, on doit continuer à les accompagner dans la durée".

Les prix à la consommation atteignent 6,1% sur un an en juillet

Dans un entretien au quotidien 'Sud-Ouest' publié dimanche dernier, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire avait également indiqué que la France était "au pic de l'inflation". Ainsi, "c'est maintenant qu'il faut aider le plus les Français" avant de cibler les aides "sur ceux qui en ont le plus besoin" à compter de 2023, avait-il expliqué.

Mais "nous n'avons pas aujourd'hui de scénario sur la table qui prévoit une inflation à deux chiffres en France", avait affirmé le locataire de Bercy, alors que les prix à la consommation ont progressé de 6,1% sur un an en juillet, d'après l'Insee...