Inflation : moins de restaurants, moins de viande

Plus d'un tiers des consommateurs français seraient prêts à tester les insectes comme source alternative de protéines...

(Boursier.com) — Le prix des denrées alimentaires a augmenté de 14% en France depuis le début de l'année, et dans les restaurants la note est en hausse de 5,6%, selon les données de l'Insee. Dans ce contexte, les consommateurs s'adaptent : 80% Français d'entre eux déclarent que les taux d'inflation actuels affectent leurs choix alimentaires et leurs habitudes culinaires, estime Yougov dans une étude réalisée pour Readly, le leader européen des kiosques numériques de magazines et de journaux.

Concrètement, un tiers (30%) des sondés ne sort plus que rarement au restaurant. Plus d'une personne sur trois (37%) met moins de viande et de poisson dans son panier alimentaire et 22% achètent moins de fruits et de légumes.

Moins de viande

Tendance plus positive pour la planète : une personne sur six déjeune ou dîne en adoptant des plats végétariens plusieurs fois par semaine et 9% des Français en consomment tous les jours. Seule une personne sur six (18%) mange moins de produits biologiques en raison de contraintes de coût et plus d'un tiers des Français semblent avoir pris conscience du gaspillage alimentaire car ils sont 35% à faire attention.

L'étude montre aussi qu'un quart des Français (24%) sont prêts à essayer de manger des insectes comme source alternative de protéines. Un tiers (31%) sont d'accord pour franchir le pas, contre seulement 17% des personnes âgées de plus de 60 ans.