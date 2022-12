Inflation : Michel-Edouard Leclerc évoque un "tsunami" de hausses pour 2023

Alors que son enseigne et ses fournisseurs sont "rentrés dans une période de négociations" commerciales, les "nouveaux tarifs" reçus pour 2023 sont tous à la hausse, a expliqué le président du comité exécutif des magasins Leclerc.

(Boursier.com) — Vers une nouvelle flambée des prix l'an prochain ? Alors que l'inflation alimentaire atteint déjà les 12%, le président du comité exécutif des magasins Leclerc, Michel-Edouard Leclerc, a fait part lundi de ses inquiétudes en vue de 2023, comme il l'avait déjà fait début novembre en alertant sur une possible inflation à deux chiffres.

"L'inflation constatée dans les magasins, et pas simplement sur l'alimentaire, est supérieure à deux chiffres. Tout le monde m'a un peu contesté quand j'ai annoncé ça, mais aujourd'hui, je crois que même Bruno Le Maire [le ministre de l'Economie] le dit. De toute façon, les consommateurs l'ont constaté dans le caddie", a-t-il affirmé sur 'BFMTV'.

Ses craintes interviennent alors que son enseigne et ses fournisseurs sont "rentrés dans une période de négociations" commerciales, et que les "nouveaux tarifs" reçus pour 2023 sont tous à la hausse, a expliqué Michel-Edouard Leclerc.

"Il n'y a rien en dessous de 10% dans les demandes"

"Même si Leclerc n'a pas tout répercuté toutes les hausses négociées avec les fournisseurs en 2022, il y a à peu près 10% de hausse moyenne sur l'ensemble du chiffre d'affaires, dont 14% sur l'alimentaire", a rappelé le patron du groupement Leclerc.

Pour 2023, "ça remet la gomme, ça va être chaud", a-t-il prévenu, avant de détailler : "il n'y a rien en dessous de 10% dans les demandes". "Si on acceptait toutes ces hausses, ce serait un tsunami", a estimé Michel-Edouard Leclerc, faisant état de hausses allant de "10 à 39%". Certains produits sont particulièrement touchés par ces hausses, comme ceux "pour les animaux ou ce qu'on appelle le 'petfood'", a-t-il précisé.

"Accepter les hausses acceptables par le consommateur"

"Evidemment, on ne va pas accepter ces hausses, évidemment on va travailler avec discernement, et on va négocier avec les très grandes entreprises", a assuré le président du comité exécutif des magasins Leclerc, qui souhaite éviter aux consommateurs de payer trop cher. "On va négocier, demander de la transparence, de la justification et d'étaler. Le truc, c'est d'accepter les hausses acceptables par le consommateur et explicables par un chef de rayon ou un caissier", a-t-il ajouté.

Sur un an, les prix à la consommation ont augmenté de 6,2 % en novembre 2022, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee et publiée fin novembre. La hausse des prix de l'alimentation s'est accélérée par rapport au mois précédent : +12,2 % sur un an contre 12 % en octobre.