Inflation : Michel-Edouard Leclerc annonce le retour du carburant à "prix coûtant"

(Boursier.com) — Alors que les consommateurs craignent un "mars rouge" lié à l'inflation, Michel-Edouard Leclerc a annoncé ce vendredi le renouvellement de l'opération de vente de carburant à "prix coûtant" dans les 696 stations des centres Leclerc. Elle doit débuter ce vendredi et durer jusqu'à dimanche soir.

"A partir d'aujourd'hui et avant les grèves, et avant le risque que les dépôts pétroliers soient bloqués, donc ce week-end avec le retour de vacances pour beaucoup de Français, l'essence sera à prix coûtant dans les centres Leclerc", a ainsi indiqué le président des magasins E. Leclerc sur 'franceinfo'.

"Pour nous c'est 5 à 6 centimes d'effort le temps où on fait le prix coûtant" sur le litre, a-t-il précisé, ajoutant que cette opération commerciale doit permettre de "protéger le pouvoir d'achat" des Français, alors que la grande distribution prévoit déjà une hausse supplémentaire des prix de l'alimentaire dans les prochains jours...

"Total est producteur de pétrole, moi je ne produis pas le pétrole"

Michel-Edouard Leclerc a également indiqué que cette opération pourrait se faire dans la durée s'il obtient des garanties de TotalEnergies. "Total est producteur de pétrole, moi je ne produis pas le pétrole et je ne peux pas garantir aujourd'hui que je vais l'acheter dans de bonnes conditions, dans 15 jours", a-t-il expliqué.

"Si Total me garantit, en tant qu'un de ses meilleurs clients, qu'il va me faire cette ristourne, je m'engage à la restituer intégralement", a assuré le président du comité stratégique des centres E.Leclerc. Le distributeur avait déjà mis à plusieurs reprises cette opération de vente à prix coûtant du carburant dans son réseau 2022...

"On est fiers de notre job de négociation"

Revenant sur les négociations commerciales entre les distributeurs et les industriels, qui se sont achevées mercredi à minuit, Michel-Edouard Leclerc s'est félicité de leur issue. La grande distribution prévoit déjà une hausse supplémentaire des prix de l'alimentaire d'environ 10% dans les prochains jours.

"On a bien travaillé [...] on est fiers de notre job de négociation", a-t-il estimé, soulignant que "10%, c'est une moyenne". "On va essayer de compenser ça. Nous Leclerc, on ne va pas répercuter l'ensemble de ces hausses comme un mur. On va essayer de répercuter lentement d'ici l'été. Jusqu'en juillet, il va y avoir une compétition entre distributeurs pour ralentir", a-t-il promis...