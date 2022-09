Inflation : "Les prix vont continuer de monter", avertit Michel-Edouard Leclerc

"Les demandes sur l'alimentaire c'est 9,2% supplémentaires, et sur le non-alimentaire 7,1%", a indiqué le président des grandes surfaces E. Leclerc.

(Boursier.com) — Après avoir réclamé fin juin une commission d'enquête sur "les origines de l'inflation", dénonçant une augmentation artificielle des prix, Michel-Edouard Leclerc a fait savoir haut et fort qu'une nouvelle augmentation des prix dans les supermarchés devait être attendue, estimant que les "consommateurs voient la réalité dans leurs magasins", avec une inflation de 7% à 8%.

"Les prix vont continuer à monter", a prévenu le président du comité exécutif des magasins Leclerc sur 'BFMTV', tout en se disant "atterré de voir certaines prévisions de beaucoup de nos économistes parler de 2,5-3% en moyenne". "Ils sont décalés", a-t-il jugé... "Alors qu'il y a déjà eu des hausses très importantes jusqu'au mois de mars suite aux négociations commerciales, les demandes sur l'alimentaire c'est 9,2% supplémentaires, et sur le non-alimentaire 7,1%", a souligné le président des grandes surfaces E. Leclerc...

"C'est nous qui allons être accusés de ces augmentations"

Michel-Edouard Leclerc a tenu également à donner des exemples plus précis : "les plats cuisinés c'est 12%, les conserves de fruits et légumes 15,98%, la pâtisserie-viennoiserie 30,7%, les emballages ménagers 22%, la charcuterie libre-service 14%"...

Les industriels "tiennent des discours généraux via leurs fédérations, cela va se passer chez Carrefour, Intermarché, Auchan, Casino... Mais dans la réalité, ce qu'ils oublient de dire ou ce qu'il ne veulent pas dire, c'est que c'est nous qui allons être accusés de ces augmentations", a-t-il reproché. "Donc on demande des justifications, et quand on les demande, on les a pas !", a-t-il également accusé...

Des hausses "suspectes"

"Il serait peut-être temps que les industriels renégocient en amont leurs matières premières, avec leurs équipementiers... Quand ça arrive à nous, c'est déjà tard", a regretté Michel-Edouard Leclerc.

En juin dernier, le président du comité exécutif des magasins Leclerc avait dénoncé une augmentation artificielle des prix. "La moitié des hausses" de prix demandées par les industriels dans le cadre de renégociations sur le prix des denrées qui seront ensuite vendues par les grandes surfaces "ne sont pas transparentes, elles sont suspectes", avait-il déclaré, tout en réclamant aux députés l'ouverture d'"une commission d'enquête sur les origines de l'inflation, sur ce qu'il se passe sur le front des prix, depuis les transports jusqu'aux consommateurs".