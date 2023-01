Inflation : les prix des produits du quotidien s'envolent en Grande-Bretagne

+16,7% sur un an au mois de janvier...

(Boursier.com) — La hausse des prix des produits du quotidien en Grande-Bretagne a atteint un record, avec une hausse de 16,7% sur un an sur les quatre semaines précédant le 22 janvier, selon une enquête Kantar publiée mardi. Cette inflation est au plus haut depuis que le cabinet a commencé à suivre ces chiffres en 2008. L'accélération se fait surtout sentir pour les produits essentiels tels que le lait, le beurre, le fromage, les oeufs, les aliments pour chiens et les rouleaux de papier toilette.

Les ménages britanniques doivent désormais dépenser 788 livres supplémentaires (974 euros) pour leurs factures d'achat annuelles, à moins de changer leurs habitudes pour réduire les coûts. "À la fin de l'année dernière, nous avons vu le taux d'inflation des prix de l'épicerie baisser légèrement, mais ce petit signe de soulagement pour les consommateurs a été de courte durée", a déclaré Fraser McKevitt, responsable de la vente au détail et des informations sur les consommateurs chez Kantar, notant que le chiffre avait bondi "de manière stupéfiante", interrogé par l'agence de presse Reuters.

Avant la BoE

Après une année 2022 difficile, les consommateurs britanniques sont confrontés à une pression encore plus lourde sur leurs finances cette année, alors que le gouvernement réduit son soutien aux factures d'énergie des ménages et que les taux hypothécaires augmentent.

La Banque d'Angleterre devrait relever son taux directeur d'un demi-point de pourcentage à 4% jeudi. Les données officielles publiées ce mois-ci montrent que l'inflation globale des prix à la consommation est tombée à 10,5% en décembre. La Banque d'Angleterre s'attend à ce qu'elle tombe à environ 5% d'ici la fin de 2023 à mesure que les prix de l'énergie se stabilisent.