Inflation : Les fumeurs se tournent vers des cigarettes moins chères

L'action British American Tobacco perd 3% jeudi matin à Londres, alors que les fumeurs délaissent le "haut de gamme"...

(Boursier.com) — Les fumeurs aussi font attention à leurs dépenses, avec l'inflation... British American Tobacco observe qu'aux Etats-Unis, les consommateurs se tournent de plus en plus vers des marques de cigarettes moins chères, car le coût de la vie plus élevé réduit leur revenu disponible.

Le fabricant des cigarettes Lucky Strike et des vapoteuses Vuse a lancé de nouvelles stratégies de vente sur le marché américain au second semestre pour compenser les "premiers signes d'accélération de la baisse", explique le directeur général Jack Bowles dans un communiqué publié jeudi. A la bourse de Londres, l'action BAT chute de près de 3% aux alentours de 10h30.

Fragile

Avec une inflation au plus haut depuis des décennies aux États-Unis et dans certaines régions de l'Europe, les entreprises de biens de consommation sont fragilisées par des clients passant de produits haut de gamme à un budget plus faible pour faire des économies.

BAT a réitéré ses prévisions pour l'année, indiquant qu'il s'attend à une amélioration annuelle de la marge opérationnelle ajustée. La société a maintenu ses objectifs de croissance du chiffre d'affaires de 2% à 4% à changes constants.

Le groupe prévoit que les volumes mondiaux de l'industrie du tabac vont baisser d'environ 2% après l'amélioration des ventes dans les marchés émergents. Auparavant, BAT anticipait une baisse de 3%...